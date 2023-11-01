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«Завербованные приносят присягу»: в России появилась новая религиозная секта

​​​​​​​Ее глава называет себя «патриархом-царем-пророком»
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В Волгоградской области появилась тоталитарная секта, которая называется «Русская православная церковь — Царская империя». Во главе стоит четырежды судимый мужчина, который называет себя «патриархом», «царем» и «пророком». «Известия» выяснили, как работает новая секта, каким образом ее адепты вербуют россиян и что об этом думают религиоведы.

Что известно о секте «Русская православная церковь Царская империя»

В России появилась новая тоталитарная секта. Она называется «Русская православная церковь — Царская империя», сообщили в Волгоградской Епархии.

Как рассказали в епархии, объединение призывает к созданию внутри России независимого государства «Триединая Русь». Во главе стоит судимый мужчина, который называет себя «патриархом-царем-пророком Ильей».

Богослужение в церкви
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

«По информации, полученной от Антисектантской службы западного викариатства Москвы, секта появилась на территории Волгоградской области», — говорится на странице епархии в соцсети «ВКонтакте».

В западном викариатстве сообщили, что секта действует еще как минимум в двух областях: Рязанской и Нижегородской.

Леонид Власов, «патриарх-царь-пророк Илья»: кто это, что о нем известно

Во главе новой секты стоит Леонид Власов. По данным епархии, мужчина был судим четыре раза (за что именно, не сообщается). У него есть помощник — Александр Кормишенко, называющий себя «митрополитом всея Руси» и «пророком Енохом».

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Фото: соцсети
Леонид Власов

«Организация проводит вербовку верующих с целью создания так называемого независимого государства (…), где Леонид Власов наделен титулом «державного патриарха и императора всея Руси», — говорится в сообщении Волгоградской Епархии.

По данным западного викариатства, Власов может представляться бывшим клириком Русской Православной Церкви или Русской Зарубежной Церкви, но имеет отношение к Украинскому расколу.

Как вербуют в секту: что такое «Триединая Русь»

По словам священнослужителей, первая акция новой секты прошла у храма Всех святых в Волжском. Организация вербует людей в свои ряды для создания внутри России государства «Триединая Русь». Сектанты расклеивают на двери и стены православных храмов свои пропагандистские объявления.

Адепты тоталитарной секты принуждают верующих уничтожать все свои документы, отказываться от пенсий, социальных пособий и медицинского лечения. Людям запрещается работать официально и отдавать детей в школы.

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Фото: соцсети
Александр Кормишенко

«Завербованные люди приносят присягу Власову, как императору, где клянутся ему служить до последней капли крови, а также не признают действующую власть президента (…). Так же замечены случаи принуждения к разрыву семейных связей адептов», — говорится на сайте западного викариатства.

В секту россиян вербуют через социальную сеть «ВКонтакте» или через телеграм-каналы.

Что думают о секте религиоведы

По мнению главы правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиоведа Романа Силантьева, новую секту можно считать проявлением псевдоправославной конспирологии.

«Адепты действуют по классическим методичкам: "Кругом одни враги, Русская православная церковь не настоящая, а мы последний оплот православия. (…) У нас есть такое явление, как параправославная мифология. Есть учение Церкви, а есть мифология, которая распространяет всякие "страшные тайны", непонятно от кого исходящие пророчества — в общем, занимается конспирологией православной», — объяснил он в беседе с РИА Новости.

Прихожане в церкви
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Как отметил Силантьев, все подобные секты «токсичны» и похожи друг на друга: людей убеждают, что скоро наступит конец света, потому им не нужно имущество — можно продать свои квартиры и отдать деньги на нужны своей общины.

Он выразил надежду, что общественное внимание к секте привлекут и правоохранительные органы, которые проверят деятельность религиозной организации.

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