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В Волгоградской области начала действовать секта во главе с «царем»

Волгоградская епархия: россиян предупредили о тоталитарной секте монархистов
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Фото: РИА Новости/Владимир Макаров
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В Волгоградской области начала действовать секта, члены которой называют себя «русская православная церковь — царская империя». Об этом 30 октября сообщила Волгоградская епархия со ссылкой на антисектантскую службу западного викариатства.

«На территории Волгоградской области появилась тоталитарная секта, именующая себя «русская православная церковь — царская империя», которая производит расклейку пропагандистских объявлений на дверях и стенах православных храмов», — говорится в сообщении на сайте епархии.

Сообщается, что первые листовки секты появились в городе Волжском у храма Новомучеников и Исповедников Церкви русской.

Лидером секты является Леонид Власов, который называет себя «патриарх-царь-пророк Илья». Сообщается, что он был судим четыре раза. Его правой рукой является Александр Кормишенко, называющий себя митрополитом всея Руси и пророком Енохом.

Уточняется, что организация вербует верующих с целью создания в России так называемого независимого государства «триединая Русь», где Леонид Власов наделен титулом «державного патриарха и императора всея Руси».

В западном викариатстве сообщили, что секта также действует в Рязанской и Нижегородских областях.

Кроме того, западное викариатство ранее сообщало, что сам Власов имеет отношение к украинском расколу. Также подчеркивалось, что адепты секты принуждают верующих уничтожать свои документы, отказываться от пенсий, социальных пособий и медицинского лечения. Людям запрещается работать официально и отдавать детей в школы.

Завербованные люди приносят присягу Власову как императору, клянутся ему «служить до последней капли крови». Они также не признают действующую власть президента. Отмечается, что были случаи, когда людей призывали разрывать семейные связи. Вербовка раскола осуществляется через социальную сеть «ВКонтакте» и Telegram-каналы.

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«Известия» 18 июля опубликовали подробности уголовного дела против членов еще одной секты — «Новое поколение» (организация, признанная нежелательной на территории РФ). Так называемые пасторы Николай Улитин и Святослав Югов принуждали сподвижников переписывать имущество на церковь, а большая часть пожертвований отправлялась украинским националистам. Кроме того, адепты секты призывали к свержению власти.

«Новое поколение» зародилось в Латвии и активно развивалось на Украине. Пасторы участвовали в событиях на Майдане в 2014-м и поддерживали протесты в Белоруссии в августе 2020 года. Куратором российских ячеек был глава украинского крыла Алексей Ледяев. Сейчас он находится за границей.

Ячейка секты под руководством Улитина и Югова просуществовала несколько месяцев, однако за это время создатели успели вовлечь в нее около сотни человек.

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