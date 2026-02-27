Ученые назвали ритмы мозга причиной частых отвлечений от дел

Ученые обнаружили, что частые отвлечения, в том числе на всплывающие окна или уведомления, могут быть связаны с природными ритмами мозга. Эти ритмичные переключения внимания происходят 7–10 раз в секунду и играют важную роль в выживании, помогая людям сохранять внимание к окружающим событиям. Об этом 25 февраля сообщил журнал Medical Xpress.

Согласно публикации, в современном мире, окруженном цифровыми устройствами, циклы переключения внимания могут также сделать людей более восприимчивыми к отвлечениям. Старший автор исследования, доктор философии, доцент кафедры нейробиологии в Институте нейробиологии Дель Монте при Рочестерском университете Иан Фибелькорн уточнил, что такие переключения были полезны для предков, которые должны быть оставаться настороже из-за возможных опасностей.

«Но в нашей современной среде, когда перед нами открыты ноутбуки, а рядом смартфон, ритмично возникающие окна для полезных переключений внимания могут также работать против нас. То есть ритмично возникающие окна для переключений внимания также связаны с повышенной восприимчивостью к отвлекающей информации», — добавил он.

Используя электроэнцефалограмму (ЭЭГ), исследователи изучили мозговые сигналы 40 участников, которым предлагалось сосредоточиться на тусклом сером квадрате на экране, а разноцветные точки служили отвлекающими факторами.

Процедура показала ритмичные паттерны, когда внимание участников переключалось на отвлекающие объекты, что происходило 7–10 раз в секунду. Это было связано с периодами, когда способность замечать целевые объекты снижалась, а восприимчивость к отвлекающим факторам возрастала.

Если применить данные результаты к людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), это, по словам специалистов, может помочь понять, почему такие пациенты могут быть склонны к гиперфокусировке или повышенной отвлекаемости.

«Наше исследование показывает, что типичный мозг ритмично чередует состояния, которые способствуют либо усилению обработки информации в текущем фокусе внимания, либо увеличению вероятности перенаправления внимания на что-то другое. Возможно, мозг людей с СДВГ не так часто переключается между этими состояниями, что приводит к потере когнитивной гибкости», — уточнил Фибелькорн.

Ученые утверждают, что данное исследование может стать ключом к разработке новых стратегий для улучшения концентрации внимания.

Medical Xpress 5 января указал на связь роста проблем с вниманием у подростков и социальных сетей. Согласно исследованию, с постепенным ростом невнимательности связано именно использование соцсетей. Видеоигры и просмотр видео, в свою очередь, не показали статистически значимого негативного эффекта.

