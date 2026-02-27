Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Ученые назвали ритмы мозга причиной частых отвлечений от дел

Medical Xpress: частые отвлечения могут быть связаны с ритмами мозга
0
EN
Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ученые обнаружили, что частые отвлечения, в том числе на всплывающие окна или уведомления, могут быть связаны с природными ритмами мозга. Эти ритмичные переключения внимания происходят 7–10 раз в секунду и играют важную роль в выживании, помогая людям сохранять внимание к окружающим событиям. Об этом 25 февраля сообщил журнал Medical Xpress.

Согласно публикации, в современном мире, окруженном цифровыми устройствами, циклы переключения внимания могут также сделать людей более восприимчивыми к отвлечениям. Старший автор исследования, доктор философии, доцент кафедры нейробиологии в Институте нейробиологии Дель Монте при Рочестерском университете Иан Фибелькорн уточнил, что такие переключения были полезны для предков, которые должны быть оставаться настороже из-за возможных опасностей.

«Но в нашей современной среде, когда перед нами открыты ноутбуки, а рядом смартфон, ритмично возникающие окна для полезных переключений внимания могут также работать против нас. То есть ритмично возникающие окна для переключений внимания также связаны с повышенной восприимчивостью к отвлекающей информации», — добавил он.

Используя электроэнцефалограмму (ЭЭГ), исследователи изучили мозговые сигналы 40 участников, которым предлагалось сосредоточиться на тусклом сером квадрате на экране, а разноцветные точки служили отвлекающими факторами.

Мода на расстройство: почему стал популярным термин СДВГ
Психологи советуют развивать когнитивную гибкость, чтобы мозг не старел

Процедура показала ритмичные паттерны, когда внимание участников переключалось на отвлекающие объекты, что происходило 7–10 раз в секунду. Это было связано с периодами, когда способность замечать целевые объекты снижалась, а восприимчивость к отвлекающим факторам возрастала.

Если применить данные результаты к людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), это, по словам специалистов, может помочь понять, почему такие пациенты могут быть склонны к гиперфокусировке или повышенной отвлекаемости.

«Наше исследование показывает, что типичный мозг ритмично чередует состояния, которые способствуют либо усилению обработки информации в текущем фокусе внимания, либо увеличению вероятности перенаправления внимания на что-то другое. Возможно, мозг людей с СДВГ не так часто переключается между этими состояниями, что приводит к потере когнитивной гибкости», — уточнил Фибелькорн.

Ученые утверждают, что данное исследование может стать ключом к разработке новых стратегий для улучшения концентрации внимания.

Medical Xpress 5 января указал на связь роста проблем с вниманием у подростков и социальных сетей. Согласно исследованию, с постепенным ростом невнимательности связано именно использование соцсетей. Видеоигры и просмотр видео, в свою очередь, не показали статистически значимого негативного эффекта.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026