СМИ сообщили о желании советников Трампа добиться от Израиля первого удара по Ирану
Старшие советники президента США Дональда Трампа считают, что в рамках возможной военной кампании Пентагона на Ближнем Востоке лучшим вариантом будет, если Израиль нанесет первый удар по Ирану, до того как США начнут свою серию ударов Об этом 26 февраля сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
Таким образом, считают советники, удар Израиля вызовет ответный удар со стороны Ирана, что позволит Вашингтону оправдать свои собственные удары перед американскими избирателями.
В статье отмечается, что в ходе своего визита в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивал на принятии необходимых мер для срыва ядерной программы Ирана.
Третий раунд косвенных ирано-американских переговоров по ядерному досье 26 февраля стартовал при посредничестве Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи, а американскую — спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 февраля сообщил, что Россия видит «беспрецедентную эскалацию» вокруг Ирана и надеется на дипломатическое решение конфликта с США.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ