Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

ФСБ задержала жителя Запорожской области за передачу СБУ координат ВС РФ

0
EN
Фото: ЦОС ФСБ РФ
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Жителя Запорожской области задержали за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) координат российских подразделений. Об этом 26 февраля сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«На территории Запорожской области по подозрению в государственной измене и шпионаже пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России 1994 года рождения», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что мужчина сам связался с представителями украинских спецслужб, используя при этом иностранный мессенджер Signal. От одного из них задержанный получил задание наблюдать за местами дислокации, передвижениями личного состава и военной техники Вооруженных сил (ВС) РФ. Полученную от местного жителя информацию использовали для последующего нанесения ударов.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела в соответствии со ст. 275 («Государственная измена») и ст. 276 («Шпионаж»). Максимальным наказанием по названным фактам является лишение свободы сроком на 20 лет,
и пожизненное лишение свободы соответственно.

Фигурант был заключен под стражу. В ФСБ уточнили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Вот те, наци: как работает «соцподдержка» для «правых» преступников
Источники «Известий» оценили степень опасности неофашистских сообществ в свете спецоперации

ФСБ РФ днем ранее сообщила о задержании жителя Приморского края за передачу украинской разведке данных о дислокации оборонных сооружений и железнодорожной инфраструктуры РФ. Уточнялось, что задержанный признал свою вину и сотрудничает со следствием, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026