ФСБ задержала жителя Запорожской области за передачу СБУ координат ВС РФ
Жителя Запорожской области задержали за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) координат российских подразделений. Об этом 26 февраля сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«На территории Запорожской области по подозрению в государственной измене и шпионаже пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России 1994 года рождения», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что мужчина сам связался с представителями украинских спецслужб, используя при этом иностранный мессенджер Signal. От одного из них задержанный получил задание наблюдать за местами дислокации, передвижениями личного состава и военной техники Вооруженных сил (ВС) РФ. Полученную от местного жителя информацию использовали для последующего нанесения ударов.
По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела в соответствии со ст. 275 («Государственная измена») и ст. 276 («Шпионаж»). Максимальным наказанием по названным фактам является лишение свободы сроком на 20 лет,
и пожизненное лишение свободы соответственно.
Фигурант был заключен под стражу. В ФСБ уточнили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
ФСБ РФ днем ранее сообщила о задержании жителя Приморского края за передачу украинской разведке данных о дислокации оборонных сооружений и железнодорожной инфраструктуры РФ. Уточнялось, что задержанный признал свою вину и сотрудничает со следствием, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
