Глава СПЧ предложил историкам проверить слова Довлатова о «4 млн доносов»
Председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) РФ Валерий Фадеев 25 февраля выступил с инициативой проверить утверждение писателя Сергея Довлатова о «4 млн доносов» в период сталинских репрессий.
«Действительно было написано 4 млн доносов? И, если были доносы, кто их писал? Миллионы граждан или специально обученные доносчики, или их в НКВД заставляли? Если это не так, давайте ее разоблачим, потому что это политически очень сильная фраза», — приводит его слова РБК.
На заседании научного совета Российского военно-исторического общества Фадеев заявил, что в обществе нет согласованной позиции по оценке сталинской эпохи.
По его мнению, историческому сообществу следует дать профессиональную оценку этим данным и установить, насколько они соответствуют архивным материалам, а также определить, кто именно становился авторами подобных обращений. Он отметил, что упомянутая формулировка активно тиражируется и часто используется как установленный факт.
Президент России Владимир Путин в сентябре 2025 года отметил необходимость деполитизировать вклад Иосифа Сталина в Победу. Он отметил, что никто в стране не забывает, сколько было проблем, связанных с репрессиями, и эти факты не будут выхолащиваться из истории.
