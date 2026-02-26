Реклама
Арабист счел возможным очередной переворот в Сирии

Политолог Крылов: нынешние власти в Дамаске мало что контролируют
Фото: Global Look Press/Ashley Chan
Новое правительство Сирии является нестабильным, переходным и мало что контролирует, заявил в беседе с «Известиями» научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам РАН Данила Крылов, комментируя угрозу госпереворота, озвученную боевиками «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).

Автономный нажим: курды вольются в сирийскую армию к 2 марта
Кто выступает против объединения и может попытаться сорвать план

Специалист считает, что объявление войны новому сирийскому правительству со стороны ИГ было лишь вопросом времени.

«Это могла быть и эта террористическая группировка, и какая-то другая. В целом там множество несогласных группировок, сейчас они объединились вместе с недобитым ИГ. Россия не контролирует то, что там сейчас происходит, американцам это неинтересно, турки считают, что у них всё под контролем, а Израиль достаточно далеко», — указал политолог.

По его мнению, в результате произошел вакуум власти, которым воспользовались экстремисты. В таких условиях очередной переворот действительно возможен.

«У Дамаска не хватит сил, чтобы остановить «Исламское государство 2.0» (террористическая организация, запрещена в РФ). При этом падение режима в Дамаске — вопрос в целом не столь важный в нынешних геополитических реалиях, другое дело — вопрос этноконфессионального лидерства», — уточнил арабист.

Эксперт не исключил, что нынешний сирийский лидер Ахмед аш-Шараа может обратиться к разным силам, включая Россию, США и Турцию, с просьбой помочь ему в противостоянии с терроризмом в лице ИГ. Но предположил, что Анкара и Вашингтон вряд ли станут участвовать в конфликте.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Война близко: террористы пообещали Сирии новый госпереворот

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

