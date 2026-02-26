Война близко: террористы пообещали Сирии новый госпереворот

Группировка «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), некоторое время сотрудничавшая с представителями переходного сирийского правительства, объявила им войну. В частности, боевики пообещали нынешнему лидеру Ахмеду аш-Шараа судьбу его предшественника Башара Асада. Подробности — в материале «Известий».

Прямая угроза

Боевики «Исламского государства» в первом за два года аудиообращении призвали своих сторонников бороться с новым правительством и национальной армией Сирии. По словам спикера группировки Абу Хузайфа аль-Ансари, это должно стать их приоритетом.

Новая администрация в Сирии была сформирована по итогам первых парламентских выборов, состоявшихся через 10 месяцев после свержения президента Башара Асада. Они были непрямыми — голосовали члены избирательной коллегии. К тому же «из соображений безопасности», как заявили в Дамаске, выборы не провели в 3 из 14 провинций страны.

Фото: REUTERS/Orhan Qereman

На переходный период президентом Сирии стал Ахмед аш-Шараа, лидер свержения Башара Асада в декабре в 2024 года. В 2003 году он входил в экстремистскую группировку «Аль-Каида» ( запрещенная в России террористическая организация) в Ираке, но спустя три года был арестован американски ми военны ми. Еще пять лет он провел в иракских тюрьмах.

После освобождения в 2011 году Ахмед аш-Шараа возглавил сирийское отделение «Аль-Каиды» — «Джебхат ан-Нусру» (запрещенная в России террористическая организация) для участия в гражданской войне в Сирии и борьбы с правительством Башара Асада.

Название группировки, которая некоторая время сотрудничала с ИГ, переводится как «Фронт победы». В 2017 году «Джебхат ан-Нусру» реформировали в «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация), основной целью которой стало свержение Башара Асада.

Расстановка сил

Обращение со стороны боевиков «Исламского государства» к сторонникам стало первым после смены власти в Сирии. Свои угрозы экстремисты уже начали претворять в жизнь. На востоке и севере страны, в частности, были атакованы блокпосты сирийских военных, есть погибшие. Ряды боевиков ИГ пополнились бежавшими из сирийских тюрем и лагерей заключенными. По сообщениям американских СМИ, в настоящее время на свободе находятся от 15 тыс. до 20 тыс. человек, которые могут быть связаны с экстремистскими группировками, включая «Исламское государство».

Активность боевиков усилилась на фоне продолжающейся эвакуации американского контингента, находившегося в Сирии около 10 лет в составе международной антитеррористической коалиции. Пентагон перебрасывает солдат и технику США в соседний Ирак, где на севере страны находятся около тысячи американских военных. Полный вывод должен завершиться в течение 20–30 дней.

Фото: REUTERS/Orhan Qereman

Поменяло расстановку сил в регионе и согласие курдских формирований на интеграцию в государственные структуры Сирии. На протяжении почти 10 лет курды были главным американским союзником в противостоянии с ИГ.

В Вашингтоне теперь рассчитывают, что функции главного борца с террористической угрозой перейдут к армии нового сирийского правительства.

В своем недавнем докладе, посвященном угрозе со стороны «Исламского государства», Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш указал на сохранение напряженности в Сирии. По данным ООН, спящие ячейки террористов по-прежнему активны. Основной целью их атак становятся военные и полицейские, особенно в северных и северо-восточных провинциях.

Вакуум власти

Новое правительство в Дамаске — нестабильное, переходное и мало что контролирующее , отметил в беседе с «Известиями » научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам РАН Данила Крылов .

— К сожалению, для Сирии это будет переходом в сторону террористического цветника с множеством различных группировок, которые будут и дальше дробить власть. Проблема в том, что турки изначально были абсолютно уверены в том, что они всё контролируют, но в результате ситуация, уже достаточно давно выходящая из-под контроля, всё еще остается без должного внимания внешних акторов, — пояснил политолог.

Фото: REUTERS/Orhan Qereman

По словам эксперта, региональные игроки не сфокусированы на этой проблеме. Из соседних стран, как считает арабист, предпринять что-то пытается только Израиль.

В качестве примера Крылов привел события конца 2024 года, когда Западный Иерусалим активно бомбил базы снабжения сирийской армии, для того чтобы оружие не досталось «Хайят Тахрир аш-Шам» и другим террористическим организациям. Специалист полагает, что объявление войны новому сирийскому правительству со стороны ИГ было лишь вопросом времени.

— Это могла быть и эта террористическая группировка, и какая-то другая. В целом там множество несогласных группировок, сейчас они объединились вместе с недобитым ИГ. Россия не контролирует то, что там происходит, американцам это неинтересно, турки считают, что у них всё под контролем, а Израиль достаточно далеко, — указал политолог.

По его мнению, в результате сложился вакуум власти, которым воспользовались экстремисты. В таких условиях очередной переворот действительно возможен.

— У Дамаска не хватит сил, чтобы остановить «Исламское государство 2.0» (запрещенная в России террористическая организация). При этом падение режима в стране — вопрос в целом не столь важный в нынешних геополитических реалиях. Другое дело — вопрос этноконфессионального лидерства, — рассказал эксперт.

Фото: REUTERS/Orhan Qereman

Крылов допустил возможность раздела сирийских нефтяных месторождений, являющихся самым ценным, что есть в стране.

— В целом в рамках системы отсутствия морали в международных отношениях не приходится надеяться на то, что для мирного населения что-то изменится в лучшую сторону и хоть кто-то выступит в их защиту, — добавил специалист.

Эксперт не исключает, что нынешний сирийский лидер может обратиться к разным силам, включая Россию, США и Турцию, с просьбой помочь ему в противостоянии с терроризмом в лице ИГ.

— Я не могу отвечать за Россию, но думаю, что Турция точно, а США скорее всего займут позицию «разделяй и властвуй»: пусть две змеи друг друга перегрызут, а потом посмотрим, добить ли выжившую или же использовать ее в своих интересах, — подытожил Крылов.