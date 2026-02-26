Аналитики указали на пользу от просмотра видео при борьбе с тревожностью

Просмотр видеороликов является для 71% опрошенных пользователей способом снятия тревожности, а еще для 82% — почувствовать успокоение при сильном стрессе. К таким выводам пришли аналитики «VK Видео», с чьим исследованием 26 февраля ознакомились «Известия».

«Чаще всего видео для снятия тревожности смотрят пользователи до 25 лет — молодые люди в 85% случаев включают видео, чтобы справиться со стрессом. Эта же категория пользователей лучше других воспринимает прямое обращение к зрителям на «ты» в роликах. Среди тех, кто использует для снижения тревожности «VK Видео», 75% считают контент сервиса очень эффективным», — отметили эксперты.

Выяснилось, что четверть опрошенных испытывает высокий уровень тревожности, основными причинами которой в основном являются финансовые проблемы (45%), общемировая обстановка (44%) и проблемы со здоровьем (34%). При этом среди таких категорий, как женщины и молодые люди, чаще всего встречались волнения в связи с негативными убеждениями о себе и учебно-рабочих моментах соответственно.

Для того, чтобы побороть деструктивные чувства россияне чаще всего смотрят юмористические ролики и челленджи. Ко второй по численности группе форматов были отнесены документальные, научные и исторические видео, а также cozy-видео, в которых встречаются животные и бытовые сюжеты. Ужасы, криминалистика и тру-крайм не вошли в топ контента, способствующего успокоению, — их смотрят, напротив, чтобы переключать внимание.

Пользователи предпочитают видеоролики, дающие им чувство безопасности, — 11% находят его в предсказуемом сценарии и повторяющейся структуре видео, 17% при неожиданном развитии сюжета и только 4% — при резкой смене темпа повествования. Большинство граждан предпочитают лишенный давления и резких эффектов контент, созданный при помощи мягкого тона.

Опрос был проведен среди свыше 1 тыс. респондентов при помощи онлайн-анкеты.

Журнал Medical Xpress 30 января со ссылкой на исследователей из университета Арканзаса сообщил, что у молодых людей с признаками тревожности, которые получают эмоциональную поддержку через соцсети, значительно реже наблюдаются симптомы этого состояния. Это же издание 23 января узнало о способности 24 минут прослушивания музыки снизить тревожность. Уточнялось, что при этом композиции должны быть с аудиостимуляцией ритмами.

