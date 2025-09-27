 
Таблетки не помогают: тревога и депрессия могут вызывать неконтролируемую гипертонию

Кардиолог рассказал о связи депрессии и высокого давления
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Тревога и депрессия могут вызывать неконтролируемую гипертонию, при которой не действуют обычные препараты для снижения давления. Об этом говорят результаты недавнего исследования, проведенного в Сеченовском университете. «Известия» выяснили, как помочь таким пациентам и почему важно вовремя лечить психические заболевания.

Почему тревога и депрессия повышают давление

Тревога и депрессия могут вызвать резистентную гипертонию, при которой не действуют препараты для снижения давления. Об этом говорится в результатах исследования Сеченовского университета, переданных «Известиям».

По данным ученых, 36,8% гипертоников страдают тревожно-депрессивными расстройствами. Эти состояния запускают опасные процессы в организме: кровь становится гуще, повышая риск тромбообразования, в ней растет уровень глюкозы. Выброс гормонов стресса и кортизола вызывает системное воспаление, затрудняя работу сердца. В итоге у пожилых людей вероятность гипертензии возрастает в 3,6 раза у мужчин и в 6,8 раза у женщин, а у людей среднего возраста — в 1,8 раза.

боль в сердце
Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

Исследования под руководством профессора Беатрисы Волель выявили, что у половины гипертоников с тревогой развиваются фобии: навязчивый страх инфаркта или инсульта, привычка постоянно измерять давление и гиперчувствительность к любым ощущениям в груди. Паника провоцирует новые скачки давления, создавая порочный круг. При этом 40% пациентов внешне кажутся равнодушными, отрицая свою болезнь, но внутренне также испытывают страхи.

Сочетание гипертонии и депрессии также опасно: оно повышает риск инсульта в 2,5 раза.

— Главная проблема при депрессии — низкая приверженность лечению. Пациенты игнорируют назначения врачей, доверяя сомнительным источникам, советам знакомых или народным методам, что приводит к осложнениям, — отметила директор Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, профессор кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского университета Беатриса Волель.

Самоубийственный диагноз: когда помощь психолога может навредить
Эксперты рассказали, как правильно оказывать помощь в тяжелых состояниях

Как лечить гипертонию при тревоге и депрессии

Артериальная гипертензия, или стойкое повышение давления, увеличивает риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, уносящих миллионы жизней каждый год. При этом у 10–20% таких пациентов со временем развивается резистентность к лекарствам –– они теряют свою эффективность. Почву для этого создают депрессия, тревога и ПТСР, отмечают в Сеченовском университете.

депрессия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Также на развитие патологии может влиять склад характера пациента. Более трети (34%) участников исследования с резистентной гипертензией были склонны к драматизации и перепадам настроения, а каждый четвертый (24%) –– к замкнутости и избеганию близких контактов.

Для снижения рисков для жизни пациента и повышению качества лечения ученые посоветовали включить скрининг на тревогу и депрессию в обязательную часть диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это касается тех, у кого уже началась резистентная гипертония, то есть когда пациенту не помогли три курса лечения.

–– Кардиолог может вручить такому пациенту анкеты, которые помогут выявить тревогу и депрессию. Либо сразу направить к психиатру или психотерапевту –– тот поставит диагноз и подберет верное лечение. Тогда может стабилизироваться и ситуация с гипертонией, –– отметила Беатриса Волель.

пожилой человек
Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Matej Kastelic

В разговоре с «Известиями» профессор добавила, что тревогу и депрессию важно лечить в любом возрасте –– они снижают качество жизни и могут способствовать появлению соматических заболеваний. Но особенно расстройства опасны для пожилых людей, поскольку могут привести к развитию сердечно-сосудистой патологии с опасными для жизни последствиями.

Не надо нервничать: какие болезни возникают из-за сильного стресса
Почему моральные переживания подрывают здоровье и можно ли самостоятельно справиться с депрессией

Могут ли тревога и депрессия вызвать гипертонию

Депрессия и тревожные расстройства оказывают значительное влияние на вегетативную нервную систему, гормональный баланс и воспалительные процессы в организме — все это напрямую затрагивает регуляцию артериального давления, объясняет врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), Евгений Кокон.

–– Тревожное расстройство активирует симпатическую нервную систему, вызывая выброс адреналина и норадреналина. Это приводит к учащенному сердцебиению, сужению сосудов и, как следствие, повышению артериального давления, –– рассказывает врач. –– Депрессия, особенно хроническая, связана с дисрегуляцией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (ГГН), что ведет к повышению уровня кортизола — «гормона стресса». Повышенный кортизол способствует задержке натрия и воды, увеличению сосудистого тонуса и в конечном итоге стойкой гипертензии.

тонометр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, оба состояния сопровождаются снижением чувствительности барорецепторов — механизмов, регулирующих давление, что ухудшает способность организма адекватно реагировать на колебания АД. Это в основном касается молодых пациентов и людей среднего возраста.

–– Ну и наконец, роль играет сам образ жизни пациентов. Люди с депрессией чаще ведут малоподвижный образ жизни, злоупотребляют алкоголем, имеют избыточный вес. Все это дополнительно повышает вероятность формирования гипертонии. Важно учитывать, что депрессия снижает приверженность терапии — человеку сложнее регулярно принимать лекарства, соблюдать диету и режим физической активности, –– добавляет кардиолог ФНКЦ ФМБА Владислав Жуковский.

Лечение и профилактика заболеваний

Лечение пациентов с гипертонией, у которых есть тревожные или депрессивные расстройства, должно быть комплексным, отмечает кардиолог Жуковский. Артериальная гипертензия лечится по общим стандартам — с использованием препаратов из основных групп, направленных на контроль давления и снижение сердечно-сосудистого риска. Однако параллельно требуется работа с психическим состоянием: прием антидепрессантов, психотерапия.

При этом, добавляет Евгений Кокон, важно отслеживать состояние человека: проводить суточное мониторирование АД (СМАД) — для выявления скрытой гипертензии, связанной со стрессом, и оценивать психоэмоциональное состояние по специально разработанным шкалам.

питание
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как отмечают врачи, профилактика депрессии и гипертонии во многом пересекаются. Таким пациентам необходимо внимательно следить за своим образом жизни:

— добавить физическую активность (ходьбу, плавание, йогу) — это снижает и тревогу, и давление;

— спать не менее 7–8 часов, ложиться в одно и то же время;

— отказаться от курения и алкоголя;

— отказаться от жирной пищи;

— стараться придерживаться средиземноморской диеты — богатой омега-3, магнием, калием;

— практиковать медитации, техники релаксации.

Все эти меры позволят снизить вероятность развития обоих заболеваний, заключает кардиолог Владислав Жуковский.

— Но не менее важно своевременно выявлять симптомы депрессии и тревоги, ведь раннее обращение за помощью помогает предотвратить не только психические, но и соматические осложнения, — предупреждает специалист.

