Самоубийственный диагноз: когда помощь психолога может навредить

В Москве 24-летний мужчина покончил с собой после похода к психологу, который предположил у него душевное расстройство. «Известия» вместе с клиническим психологом и психиатром разобрались, почему человеку может стать хуже после консультации специалиста, как грамотно оказывать помощь при опасных состояниях и к кому обращаться в таких ситуациях.

Тяжелые последствия

В Москве мужчина покончил с собой после консультации у психолога, который заподозрил у него душевное расстройство. Тело мужчины нашли в Измайловском парке, пишет Telegram-канал Mash.

24-летний молодой человек недавно переехал в Москву к девушке. Он рассказывал ей о чувстве одиночества и проблемах на работе — будто бы за ним следили коллеги. В столице он записался к психологу и поделился своими переживаниями. Специалист заподозрила у клиента психическое расстройство и сообщила ему об этом.

После разговора мужчина замкнулся в себе, а вскоре его нашли мертвым. Девушка погибшего рассказала полицейским, что в последние дни он был «на грани» из-за проблем с психикой и финансовых неурядиц. Сейчас в обстоятельствах смерти молодого человека разбирается Следственный комитет.

Фото: TASS/ZUMA

Эксперты, с которыми пообщались «Известия», отмечают, что работой с пациентами с тяжелыми психическими расстройствами, суицидальными мыслями и поведением должны заниматься не психологи, а психиатры или психотерапевты. Они должны оценить состояние человека и при необходимости предложить ему госпитализацию или даже вызвать скорую помощь.

В данном случае критически важно попасть к грамотному специалисту: не обладающий нужной квалификацией консультант может ухудшить состояние человека. Одним из таких примеров с «Известиями» поделилась москвичка Екатерина А.

— У меня была тревога после автокатастрофы. Я нашла в интернете медицинского психолога, которая утверждала, что занимается именно такими случаями. На первом же сеансе она предложила мне провести технику десенсибилизации и переработки движением глаз (ДПДГ), на которой погрузила в мою ситуацию 10 раз подряд, «выращивая» тревогу. И уже потом сказала, что может стать хуже, — рассказывает девушка.

Фото: TASS/ZUMA

В итоге после консультации у девушки начались панические атаки, снизилось настроение, появилась апатия и суицидальные мысли. Пришлось обратиться к врачу — он назвал состояние пациентки тяжелым и предложил госпитализацию.

— Второй врач сказал, что в моем случае эту технику проводить было нельзя, она допустима только в более стабильном состоянии или в условиях стационара. Теперь мне предстоит лечение, — говорит Екатерина.

Почему после психолога может ухудшиться состояние

После визита к специалисту человек действительно может временно почувствовать себя хуже, рассказывает «Известиям» клинический психолог Маргарита Руденко. Такое не всегда означает, что терапия не работает — часто это естественная часть процесса. Исключение составляют пограничные состояния, которые психолог может заметить на первых сессиях и тактично перенаправить к другому специалисту — психотерапевту или врачу-психиатру.

— В первое время может быть обострение подавленных эмоций, потому что терапевтический процесс часто поднимает болезненные воспоминания и чувства, которые долго игнорировались. Это может вызвать дискомфорт, «эмоциональные качели», о которых психологу стоит предупредить, — объясняет специалист. — Человек, начавший обсуждать детскую травму, может столкнуться с волной гнева или стыда, которые раньше вытеснялись. Без проживания этих эмоций исцеление невозможно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Хуже может стать из-за переоценки важных вещей — работы, отношений, ценностей — если человек вдруг поймет, что жил «не свою жизнь». Кроме того, могут начаться попытки менять свое поведение: например, гиперответственный руководитель с перфекционизмом может сначала испытывать тревогу, разрешая себе ошибаться.

Иногда, продолжает психолог, у клиента возникает сопротивление изменениям и он саботирует процесс. В таком случае грамотный специалист снизит интенсивность воздействия на психику. Значит, терапия затрагивает «больные» точки, и это скорее сигнал для работы, а не остановки — просто стоит сменить стратегию. Если психолог выбрал неправильную тактику или между ним и клиентом не возникло доверительной связи, это может усилить чувство небезопасности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Например, у клиента с ПТСР может ухудшиться состояние, если терапевт слишком рано начал экспозиционную терапию или ту же технику ДПДГ по работе с травмой. Потому хороший специалист сначала оценит состояние человека — и для этого нужно быть чувствительным к косвенным, внешним невербальным сигналам, которые неосознанно подает клиент, — говорит Маргарита Руденко.

Если человек во время терапии продолжает чувствовать себя плохо, это повод сменить специалиста или метод — например, перейти от когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) к гештальт-терапии. Если состояние ухудшается в течение двух-трех недель, появляются суицидальные мысли, панические атаки или бессонница, нужно обратиться за помощью.

Как выбрать грамотного психолога

По словам психиатра, главного врача Mental Health Center Анны Корендюхиной, основной риск во время работы с психологом связан с неквалифицированными специалистами, которых легко встретить в социальных сетях. Опытный и обученный психолог будет соблюдать границы, этические принципы и работать в рамках своей компетенции. А вот у специалистов без образования или с сомнительной подготовкой может не быть ни нужных знаний, ни навыков, ни понимания, как действовать при обострении состояния клиента.

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— «Красные флаги» — это, например, неуместные шутки, непрофессиональные публикации в соцсетях, нарушение личных границ, обесценивание, давление, навязывание собственных установок. Но опасность в том, что внешне такие специалисты могут казаться доброжелательными и даже харизматичными, поэтому важно оставаться внимательным к своим ощущениям после каждой сессии. Важно понимать, что при серьезных нарушениях психики приоритет всегда должен отдаваться безопасности, — говорит психиатр.

Маргарита Руденко при выборе психолога советует обращать внимание на его образование (приоритетом будет базовое высшее), сертификацию, повышение квалификации по методам терапии, аккредитацию (у клинических психологов она проходит в три этапа), супервизию и соблюдение этического кодекса (конфиденциальность, непричинение вреда).

Когда психолог может отказать клиенту в приеме

Существуют ситуации, когда психолог может отказать пациенту в приеме и направить его к другому специалисту — это часть профессиональной и этической ответственности, говорит Анна Корендюхина. Психиатр относит к ним:

• двойственные отношения — например, если клиент — друг, родственник или партнер;

• множественные пересечения — при пересечении с близким окружением клиента;

• недостаточная квалификация — если запрос выходит за рамки компетенции специалиста;

• необходимость очного приема, если специалист работает только онлайн;

• подозрение на психическое расстройство, требующее вмешательства психиатра.

— В этих случаях этичный психолог перенаправит клиента к более подходящему специалисту, а не будет пытаться работать «во что бы то ни стало», — отмечает собеседница «Известий».

Фото: TASS/IMAGO/Elmar Gubisch

В случае, если специалист видит, что клиент может представлять опасность для себя или других, по словам психиатра, он обязан предпринять следующие шаги:

• оценить риски — исходя из поведения и слов клиента;

• задокументировать наблюдения — даже в частной практике;

• связаться с экстренными службами: скорой помощью, полицией — если есть угроза жизни;

• при возможности, уведомить близких клиента;

• связаться с лечащим психиатром, если таковой имеется;

• составить кризисный план вместе с клиентом, если это возможно.

Фото: TASS/DPA/Christin Klose

В таких случаях допустимо нарушение принципа конфиденциальности: безопасность всегда важнее, заключает собеседница «Известий».

Когда пациенту требуется не психолог, а психиатр

Отдельного внимания заслуживают пациенты в тяжелых состояниях. Когда речь идет о психических расстройствах (депрессия, биполярное расстройство, тревожные расстройства, шизофрения), острых состояниях (суицидальные мысли, психозы, галлюцинации), нарушениях, требующих медикаментозного лечения, или при необходимости углубленной диагностики (например, при подозрении на органические поражения мозга), требуется уже психиатр или клинический психолог.

— Обычный психолог (например, консультант) помогает в решении бытовых стрессов, коммуникативных проблем или личностных кризисов, но не имеет права работать с клиническими диагнозами. Если состояние угрожает жизни (агрессия, попытки самоповреждения) или сопровождается выраженной дезорганизацией поведения — нужно обращаться к психиатру, — говорит Маргарита Руденко.

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Психиатр — это специалист с медицинским образованием. Он умеет диагностировать психические расстройства, назначать медикаментозное лечение и при наличии дополнительной подготовки проводить психотерапию. Именно психиатр может поставить диагноз, если он есть, и определить, какое вмешательство необходимо — медикаменты, психотерапия или госпитализация, рассказывает Анна Корендюхина.

Как отмечает эксперт, частная психология и коучинг в России в данный момент не лицензируются. Это значит, что любой человек может называть себя психологом или коучем и при этом не нести никакой юридической или профессиональной ответственности. Поэтому обращаться к любым подобным специалистам из соцсетей, не проверяя их образование и опыт, может быть очень рискованно.