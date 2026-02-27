Реклама
Стилист усомнилась в эффективности сезонных цветотипов

Болотова: универсальные цветотипы не отражают индивидуальность
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Сезонная теория цветотипов давно стала популярным инструментом в работе с внешностью, однако, как показывает практика, подходит она далеко не всем. О том, почему универсальные классификации не всегда бывают эффективны и что на самом деле лежит в основе профессионального подхода к созданию образа, рассказала 27 февраля «Известиям» стилист-имиджмейкер сети учебных центров «Эколь» Светлана Болотова.

«Такой метод работы с внешними данными девушек действительно существует и используется отдельными специалистами. В этом подходе типы внешности разделены на четыре основных цветотипа — по временам года. С помощью такой универсальной теории каждый стилист может сделать вывод о том, какие цвета и оттенки будут комплементарны каждому типу внешности. Но это стандартизированный подход, и на практике так не работает», — сказала эксперт.

Она отметила, что в первую очередь при подборе гардероба следует обращать внимание на природные данные. Необходимо смотреть на те цвета и оттенки, которые «зашиты» в облике человека: цвет волос, кожи, губ, глаз. В одной только радужке глаз могут быть «зашиты» совершенно необычные оттенки — как теплые, так и холодные одновременно. Это дает больше возможностей в подборе гардероба.

Не дай себе усохнуть: чем грозит мода на болезненную худобу
Клинический психолог рассказал, откуда в Россию пришел тренд на истощенных девушек

По мнению Болтовой, использование сезонных цветотипов непрофессионально, поскольку природная внешность многогранна и все разнообразные черты не вписываются в строгие рамки четырех групп.

«Важно учитывать еще и фактуру внешности, линии, их плавность или угловатость. Кроме того, немаловажно обращать внимание на темперамент, характер человека, а также его манеры и социальную роль. Все эти качества играют критически необходимую роль в создании подходящего образа для конкретного человека», — пояснила стилист-имиджмейкер.

Говоря о современных тенденциях, эксперт выделила курс на персонализацию, индивидуальный подход и отказ от узких стандартов. Задачи стилиста во многом сводятся к тому, чтобы понять, чем живет человек, что сейчас чувствует, и подобрать ему такой образ, чтобы внешнее проявление не расходилось с внутренними ощущениями. Только проанализировав все эти параметры и особенности, можно выбрать наиболее комплиментарные для человека гардеробные решения.

Стилист Владислав Лисовец 6 октября рассказал о тренде на искусственные шубы. По его словам, под такие объемные дубленки удобно носить пиджаки, которые сейчас тоже в тренде, а винтажные шубы из секонд-хендов отлично впишутся в актуальный образ. Стоит сочетать утепленную верхнюю одежду с элегантной обувью и яркими аксессуарами, чтобы холодная зима выглядела стильно.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

