Ученые рассказали о пользе прогулок после еды

National Geographic: прогулка после приема пищи помогает контролировать сахар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов
После приема пищи в организме запускается сложная цепочка физиологических процессов, и даже легкое движение в этот период способно изменить реакцию тела на еду. К такому выводу пришли исследователи, изучающие связь пищеварения, уровня сахара в крови и взаимодействия кишечника и мозга. Об этом сообщили в журнале National Geographic.

По словам специалиста по физической активности и питанию Лоретта ДиПьетро, даже спокойная прогулка после еды помогает организму эффективнее перерабатывать питательные вещества. Во время движения мышцы сокращаются и начинают забирать глюкозу из крови независимо от инсулина, что особенно важно для людей с инсулинорезистентностью, пожилых и тех, кто плотно ужинает.

Такой механизм фактически создает дополнительный путь контроля уровня сахара. Это позволяет сгладить резкие скачки глюкозы и снизить нагрузку на поджелудочную железу, что в долгосрочной перспективе может уменьшать риски диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Профессор медицины Джеральд Шульман пояснил, что физическая активность способна обходить нарушения передачи инсулинового сигнала. По его словам, упражнения «открывают клеткам доступ к глюкозе даже у людей с инсулинорезистентностью».

Исследователи отмечают, что польза не ограничивается метаболизмом. Движение после еды усиливает кровоток в органах пищеварения и поддерживает так называемую интероцепцию — способность мозга отслеживать внутреннее состояние организма. Существенную роль здесь играет блуждающий нерв, который связывает кишечник и мозг и влияет не только на чувство насыщения, но и на эмоциональное состояние.

«Фитнес становится обязательным условием жизни»
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии — о резком росте популярности занятий спортом после пандемии, развитии отрасли и новых трендах

Оптимальное время активности не требует строгого соблюдения. По оценкам ученых, наилучший эффект может наблюдаться примерно через 30 минут после еды, однако польза начинается практически сразу после начала движения. При этом интенсивные тренировки не нужны: исследования показывают, что уже 10–15 минут спокойной ходьбы заметно уменьшают скачки сахара в крови.

Эксперты подчеркивают, что ключевой фактор — регулярность. С эволюционной точки зрения человек исторически двигался после еды, расходуя полученную энергию, тогда как современный образ жизни часто предполагает длительное сидение. Возвращение простой привычки может стать доступным способом поддержания метаболического здоровья.

Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина 5 января рассказала о последствиях голодовок после новогодних праздников. По ее словам, такая стратегия способствует замедлению метаболизма, а его снижение впоследствии усложняет похудение. Врач также уточнила, что голодание вгоняет организм в состояние стресса и может привести к гормональным сбоям.

