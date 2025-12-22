Начальник управления Генштаба РФ Сарваров погиб при взрыве в Москве. Что известно

В понедельник, 22 декабря, в результате взрыва на юге Москвы погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Взрывное устройство было прикреплено к днищу его машины. Следствие предполагает, что к произошедшему причастны украинские спецслужбы. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Известий».

Убийство военнослужащего на юге Москвы — что произошло

Утром 22 декабря во дворе жилого дома в районе Зябликово, на юге Москвы, взорвался автомобиль. На место оперативно прибыли экстренные службы. Сообщалось, что в результате ЧП пострадал один человек. По данным Telegram-канала «112», мужчина оказался заблокирован в машине. Спасателям удалось достать пострадавшего из транспортного средства, однако от полученных травм он скончался в больнице.

Как позже сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, в результате взрыва погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Взрывное устройство было установлено под днищем его автомобиля.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ»). Одна из версий убийства генерал-лейтенанта связана с деятельностью украинских спецслужб.

Убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова — показания очевидцев

Как рассказала «Известиям» очевидица инцидента, взрыв был очень громким, его слышал весь район. По словам женщины, рядом с местом происшествия у нее живет сестра, поэтому она сразу пошла к ней.

«[Подруга] позвонила и говорит: «Что случилось?» Я говорю: «Сейчас пойду и узнаю, что случилось». А здесь взрыв машины», — рассказала собеседница.

Пресс-служба СК РФ также опубликовала кадры с места взрыва. На них видно, что автомобиль Сарварова получил сильные повреждения как снаружи, так и изнутри. Обломки транспортного средства разбросаны по земле взрывной волной.

Что известно о погибшем генерал-лейтенанте Фаниле Сарварове

Фанил Сарваров родился в 1969 году в городе Гремячинске Пермской области. В 1990 году он окончил Казанское высшее танковое командное училище, а в 2008 году — Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

С 1992 по 2003 год Сарваров участвовал в боевых действиях на территории Северной Осетии и Чечни, а с 2015 по 2016 год руководил проведением операций российских войск в Сирийской Арабской Республике. С 2016 года он занимал должность начальника управления оперативной подготовки ВС РФ, а в 2018 году получил звание генерал-майора.

Среди его наград — орден Мужества, медаль Суворова, орден «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней и орден «За военные заслуги». В 2016 году Сарварову было присвоено звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».