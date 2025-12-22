Генерал-лейтенант Сарваров погиб в результате взрыва автомобиля на юге Москвы
В результате взрыва на юге Москвы погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, возбуждено уголовное дело. Об этом 22 декабря сообщили в Следственном комитете (СК) России.
«По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ»). Уточняется, что основная версия убийства генерала Сарварова связана с украинскими спецслужбами.
Утром очевидцы сообщили «Известиям», что во дворе жилого дома в районе Зябликово в Москве произошел хлопок, после чего загорелся один автомобиль. По предварительной информации, пострадал один человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
