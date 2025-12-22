Реклама
Путин назвал энергетическую систему РФ базой для развития регионов страны

Фото: «РИА Новости»/Вячеслав Прокофьев
Благодаря работе специалистов и ветеранов энергетической отрасли России в стране была создана эффективная энергетическая система, которая стала надежной базой для развития регионов и отечественной экономики. Об этом 22 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников отрасли с профессиональным праздником.

Он отметил, что принятие 105 лет назад Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) в стране стало значимым и поистине историческим событием.

«Благодаря самоотверженной работе ученых, инженеров, строителей, специалистов за короткий срок была создана современная, эффективная энергетическая система, которая стала надежной базой для развития регионов и стратегических отраслей отечественной экономики», — говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.

Среди современных ключевых приоритетов в работе отрасли — модернизация сетевой инфраструктуры, наращивание генерирующих мощностей, а также широкое внедрение во все звенья комплекса цифровых и ресурсосберегающих технологий, указал российский лидер. Все эти пункты содержатся в утвержденной недавно Энергетической стратегии РФ до 2050 года.

«Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять профессиональные обязанности, вносить значимый вклад в укрепление технологического суверенитета России», — отметил Путин.

Открыли диалог: в Стамбуле обсудили новый энергопорядок и роль в нем России
В XVIII Веронском Евразийском экономическом форуме участвуют более 1 тыс. экспертов из 30 стран

Ранее, 19 декабря, в ходе «Итогов года» Путин пообещал обратить внимание на энергетику районов Севера. Он отметил, что в Якутии хорошо развивается угольная составляющая энергетический сферы, однако можно подумать и о других источниках энергии — газовой и нефтяной составляющих.

