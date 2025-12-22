В Люберцах три человека отравились пастой карбонара из доставки
Два взрослых и один подросток отравились пастой карбонара, заказанной из службы доставки в подмосковных Люберцах. Об этом 22 декабря сообщает источник «Известий».
По его данным, несовершеннолетнему пострадавшему 15 лет. Медики подтвердили у всех троих симптомы острого гастроэнтерита после употребления блюда.
Обстоятельства инцидента выясняются.
27 октября врач-терапевт, председатель Коалиции здоровья БРИКС Елена Шураева сообщила о способах уберечься от кишечного отравления при покупке готовой еды. По ее словам, при выборе продуктов у частных лиц или в отделе магазина готовой пищи нужно внимательно проверять их на внешний вид и запах, при этом любое отклонение от нормы должно насторожить.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ