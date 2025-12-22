В Турции заявили о лишении Путиным лидеров ЕС пространства для маневра
Заявление президента России Владимира Путина о том, что США не намерены рассматривать РФ как врага в своей доктрине национальной безопасности, обнаружило противоречия в позиции европейских политиков и сузило их пространство для маневра. Такое мнение 22 декабря выразил турецкий политический аналитик Орхан Эртан.
«После этого заявления у европейских политиков практически не остается пространства для интерпретаций. С одной стороны, они продолжают называть Россию главной угрозой, а с другой — вынуждены учитывать официальные документы своего ключевого союзника — США, где такой формулировки нет», — заявил эксперт «РИА Новости».
Эртан отметил, что данная позиция обнажила «внутренние противоречия в европейском политическом дискурсе».
В силу того что в Стратегии нацбезопасности США Россия не обозначена как главный противник, документ акцентирует внимание на необходимости прекращения конфликта на Украине. Таким образом, именно урегулирование становится условием для обеспечения глобальной стабильности. Другим ключевым вызовом для Вашингтона названа экономическая конкуренция с Китаем.
Однако одновременно Эртан указал, что в Стратегической концепции НАТО 2022 года Россия по-прежнему обозначена как основная угроза, а КНР значится как «системный вызов».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря высоко оценил недавно принятую Стратегию национальной безопасности США, заявив, что ее реализация станет значительным вкладом в мир. Белорусский лидер отметил, что данный документ является «приличным».
Газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) 7 декабря сообщила, что новая Стратегия национальной безопасности США является ответом на выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. В статье уточняется, что в этом выступлении российский лидер раскритиковал «однополярное» правление Вашингтона. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что корректировки американской стратегии национальной безопасности во многом соответствуют видению Москвы.
