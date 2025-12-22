В США управляющего морга приговорили к восьми годам тюрьмы за торговлю телами
Сотрудника морга при Гарвардской медицинской школе в США приговорили к восьми годам лишения свободы за торговлю частями тел умерших. Об этом сообщает телеканал Fox 44.
«Лодж обращался с частями тел как с «безделушками», продавал их с целью наживы», — заявила в суде помощник прокурора США Алисан Мартин.
Отмечается, что 58-летний Седрик Лодж проработал управляющим моргом 28 лет. С 2018 года он похищал мозги, кожу, кисти рук и лица усопших, тела которых были пожертвованы университету для научных исследований. Перед кремацией он изымал органы и продавал их через интернет, заработав за четыре года тысячи долларов.
В качестве примера суду привели случай, когда кожа, проданная Лоджем, была использована для дубления и изготовления переплета книги. Его жена Дениз Лодж, помогавшая в преступной деятельности, получила чуть более года тюрьмы. После скандала Гарвардская медицинская школа приостановила программу донорства на пять месяцев.
Газета The Sun 31 октября сообщила, что в пустыне американского штата Невада обнаружено более 300 человеческих останков неизвестного происхождения. Уточнялось, что на останках отсутствует какая-либо идентифицирующая информация.
