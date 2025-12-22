В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэрогавани Геленджика сняты ограничения на полеты. Об этом 22 декабря сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 по мск.
Кореняко 21 декабря сообщил о введении ограничений в аэрогавани Геленджика. Отмечалось, что данные меры вводились для безопасности полетов.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ