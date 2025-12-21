В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск гражданских судов введены в аэропорту Геленджика. Об этом 21 декабря сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указано в его Telegram-канале.
Отмечалось, что данные меры вводились для безопасности полетов.
Ранее в этот день представитель Росавиации сообщил о введении временных мер на прием и выпуск гражданских самолетов в аэропорту Волгограда. Позднее они были сняты.
