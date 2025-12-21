В аэропорту Волгограда введены ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэрогавани Волгограда введены ограничения на полеты. Об этом 21 декабря сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Кореняко уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Представитель Росавиации 20 декабря сообщил о введении временных ограничений на полеты в аэропортах Ярославля и Иваново. Позже их сняли.
