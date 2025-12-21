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Сняты ограничения на полеты в аэропорту Волгограда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В аэропорту Волгограда были сняты временные ограничения на прием и выпуск гражданских судов. Об этом 21 декабря сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ограничительные меры были введены в связи с обеспечением безопасности полетов.

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В этот же день сообщалось о введении временных мер на прием и выпуск гражданских самолетов в аэропорту Волгограда.

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