Сюжет:

Расчеты ЗУ-23-2 уничтожили тяжелый коптер и БПЛА Warmate ВСУ в Запорожской области

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Расчеты зенитных установок 23-2 (ЗУ-23-2) группировки войск «Днепр» уничтожили тяжелый разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и ударный БПЛА самолетного типа Warmate Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом 22 декабря сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, расчет ЗУ-23-2 уничтожил украинские летательные аппараты во время боевого выезда. Сообщение о пролете дронов поступило от подразделения войск беспилотных систем (БпС) во время воздушной разведки над Днепром. Уточняется, что мобильный расчет выдвинулся на подготовленную позицию и, скоординировав огонь с другими расчетами, нанес противнику огневое поражение. Ликвидация целей была зафиксирована на кадрах объективного контроля.

«Противник вылетает почти каждый день, работать приходится каждый день. От получения команды до выдвижения на позицию занимает порядка 5–6 минут», — рассказал командир зенитно-артиллерийского взвода с позывным Ингуш.

Командир также отметил, что в основном сбиваются БПЛА самолетного типа. Задача его подразделения заключается в постоянном сохранении боеготовности и недопущении прорыва украинской авиации в небе.

В ведомстве сообщили, что при формировании расчета каждый военнослужащий проходит полный курс огневой подготовки по всем видам оружия, имеющимся в подразделении. Таким образом, бойцы могут заменить друг друга во время боевого столкновения, что повышает шанс на успешное выполнение задачи.

Мобильные расчеты зенитных установок ЗУ-23-2 группировки войск «Днепр» продолжают круглосуточно и при любых погодных условиях контролировать небо от средств воздушной разведки и поражения ВСУ. Разведывательные и ударные БПЛА регулярно уничтожаются, тем самым защищая подразделения вооруженных сил (ВС) РФ от воздушной угрозы противника.

