Воздушное прикрытие: в Курской области запущена система «гражданской ПВО»

В Курской области в тестовом режиме начала действовать система так называемой гражданской ПВО , узнали «Известия». Она аккумулирует в едином центре управления данные о вторгшихся в воздушное пространство региона БПЛА противника. Информация поступает из различных источников — от силовых, гражданских структур, а также простых граждан и оперативно передается расчетам средств ПВО и специальным мобильным огневым группам. Такой подход позволит «оперативно реагировать на угрозы», отметили в администрации Курской области. В перспективе система распространится и на соседние регионы. Ее появление должно серьезно повысить эффективность борьбы с дронами противника, отмечают эксперты.

Что такое система «гражданской ПВО»

Система защиты от воздушной террористической угрозы, или «гражданская ПВО», в тестовом режиме заработала в Курской области, рассказали «Известиям» в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ). Эта компания выступает интегратором системы, помогая регионам выстраивать антидроновую защиту.

Фото: ЦБСТ

В единый центр управления системы «гражданской ПВО» стекаются данные о пролете БПЛА из самых разных источников. Помимо Минобороны, МЧС, Росгвардии, других государственных структур это также сведения от уличных видеокамер, антидроновых РЛС, установленных на частных промышленных предприятиях, сообщения, поступающие от граждан экстренным службам на номер 112 и на мобильные платформы — например, в специализированные Telegram-каналы.

Весь массив данных обрабатывается, и затем информация максимально оперативно передается подключенным к системе расчетам средств ПВО и РЭБ, а также специальным мобильным огневым группам (МОГ). В Курской области мобильные огневые группы сформированы в составе отряда «Яким» добровольческой бригады «БАРС-Курск». Ранее «Известия» уже писали об этом специальном подразделении, которое помимо противодействия БПЛА противника должно стать платформой для испытаний новейших систем связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР), программных комплексов ситуационной осведомленности, робототехники и даже новых систем разминирования.

Фото: ЦБСТ

Ожидается, что в дальнейшем обработкой огромного массива данных, поступающего из разных источников в центр управления системы «гражданской ПВО», будет заниматься искусственный интеллект. Это позволит уже в автоматическом режиме выявлять дроны и передавать информацию о них системам уничтожения, отметили в ЦБСТ.

Создание цифрового механизма межведомственного взаимодействия — это важный шаг в обеспечении безопасности региона, прокомментировали запуск системы в администрации Курской области.

«Основные преимущества цифрового механизма — это координация усилий: платформа позволяет различным ведомствам обмениваться информацией и оперативно реагировать на угрозы. Благодаря цифровизации процессов сокращается время реагирования и повышается точность принимаемых решений. Объединение силовых, гражданских и частных структур обеспечивает комплексный подход к решению проблем безопасности», — подчеркнули там.

Фото: ЦБСТ

Курская область стала пилотным регионом неслучайно — там до сих пор сохраняется высокая активность дронов ВСУ.

Причем украинская сторона периодически меняет тактику нанесения ударов, отметили в ЦБСТ. Новая система позволит ликвидировать бреши, пользуясь которыми дроны противника пытаются проникать к критически важным инфраструктурным объектам, в том числе гражданским, а также своевременно разрабатывать и вводить меры противодействия, уточнили собеседники «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В дальнейшем система будет внедрена в других регионах.

— Мы связываем всех со всеми и налаживаем межрегиональное взаимодействие, — рассказал «Известиям» председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков. — Если вдруг беспилотник пролетел через Курскую область и полетел в Орловскую, там об этом должны знать и иметь возможность противодействовать даже вне контура военной ПВО.

Складки рельефа не помогут

Система, запущенная в тестовом режиме в Курской области, должна значительно повысить эффективность борьбы против дронов противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— В борьбе с БПЛА важно их вовремя обнаружить, — объяснил эксперт. — Беспилотники ВСУ стараются лететь на предельно малой высоте, используют складки рельефа, чтобы оставаться невидимыми. Известно, что у РЛС с расстоянием падает эффективность определения низколетящих целей. Противник старается этим пользоваться, планируя атаки своих дронов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, новые виды дальнобойных БПЛА обладают рядом характеристик, серьезно затрудняющих их обнаружение и поражение, рассказал главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

— Как правило, они сделаны из дешевых радиопрозрачных материалов типа пенопласта и углеродных трубок. Их силовая установка минималистична, на них отсутствуют радары, их сложно обнаружить в поле радиоэфира, — объяснил эксперт.

Россия проводит СВО в условиях конфликта будущего и вынуждена искать пути организации защиты от угроз, с которыми ни одна страна в мире еще не столкнулась, полагает Дмитрий Кузякин.

— Всё, что мы делаем сейчас для обеспечения безопасности, станет мировым стандартом в ближайшие годы, — уверен он. — Суть новой концепции «гражданской ПВО» — в сборе максимального объема прямых и косвенных данных по воздушной обстановке, объединенных в единую сеть аналитической обработки данных. Собирается всё — от спорадических радарных засветок до акустических контактов. Каждый «сигнал» по отдельности не дает ответа, сколько и куда пролетело дронов, но собранная воедино и обработанная эта информация даст представление о численности, направлении, скорости и высоте потенциальных целей. После этого можно переходить к их уничтожению.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Такая схема взаимодействия, уверен эксперт, обеспечит успех в обнаружении и уничтожении ударных дальних дронов противника.

Небо над Москвой

О необходимости усиления региональной системы ПВО говорил и министр обороны Андрей Белоусов на недавнем расширенном заседании коллегии военного ведомства. И привел в пример систему противовоздушной обороны, созданную вокруг Москвы. Она, по его словам, показала свою эффективность.

«Отдельно хотел бы остановиться на существенном повышении роли региональных штабов в обеспечении комплексной защиты территории от беспилотников. Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО, в соответствии с недавним поручением президента Российской Федерации», — сказал министр.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Также он рассказал, что Россия начала процесс развертывания нового сегмента ПВО, который основан на применении FPV-перехватчиков, применение которых доказало эффективность использования против БПЛА противника.