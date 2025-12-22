Уиткофф назвал три приоритетных момента при урегулировании конфликта на Украине
Прекращение боевых действий, обеспечение гарантированной безопасности и создание условий для восстановления и развития Украины являются ключевыми задачами в рамках украинского урегулирования. Об этом 21 декабря заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
«Нашим общим приоритетом является прекращение убийств, обеспечение гарантированной безопасности и создание условий для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины», — написал Уиткофф в соцсети X.
Уиткофф в этот же день сообщил, что переговоры в Майами прошли конструктивно и продуктивно. Кроме того, он добавил, что в ходе встречи стороны обсудили дальнейшую разработку мирного плана, состоящего из 20 пунктов и развитие экономики.
Тогда же специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники конфликта не смогли помешать российско-американским переговорам, состоявшимся в Майами.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ