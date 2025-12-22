Реклама
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Психолог назвала главные причины нерешительности
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

В Румынии откроют второй по размеру логистический хаб для поставок на Украину

Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
Власти Румынии в январе 2026 года собираются открыть второй по размеру логистический центр для поставок оружия Киеву. Об этом 20 декабря сообщило на официальном сайте министерство национальной обороны Румынии со ссылкой на заявление заместителя командующего миссии НАТО по содействию безопасности и подготовке кадров на Украине генерала Майка Келлера.

«Начиная с января 2026 года в Румынии разместится второй крупный центр координации и транзита военной техники [для Украины], работающий в тандеме с уже существующим центром в Жешуве, Польша», — говорится в публикации.

По информации ведомства, создание нового логистического узла направлено не только на обеспечение резервного потока, но и на «укрепление логистической устойчивости всего восточного фланга» НАТО. Центр будет специализироваться на передаче артиллерии, средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Прибрежное отношение: НАТО создает новые угрозы для РФ в Черном море
Зачем альянс стягивает в регион новые силы и какую роль в этом играют Румыния с Болгарией

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС 19 декабря заявил, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) увязали закупку вооружений Украиной за счет кредита в €90 млрд с приобретением оружия у стран объединения. Участники саммита союза согласовали решение о предоставлении кредита на закупку оружия за счет собственных средств. Отмечается, что в Брюсселе не поддержали идею использовать для финансирования Украины замороженные активы России.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

