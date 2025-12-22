В Румынии откроют второй по размеру логистический хаб для поставок на Украину
Власти Румынии в январе 2026 года собираются открыть второй по размеру логистический центр для поставок оружия Киеву. Об этом 20 декабря сообщило на официальном сайте министерство национальной обороны Румынии со ссылкой на заявление заместителя командующего миссии НАТО по содействию безопасности и подготовке кадров на Украине генерала Майка Келлера.
«Начиная с января 2026 года в Румынии разместится второй крупный центр координации и транзита военной техники [для Украины], работающий в тандеме с уже существующим центром в Жешуве, Польша», — говорится в публикации.
По информации ведомства, создание нового логистического узла направлено не только на обеспечение резервного потока, но и на «укрепление логистической устойчивости всего восточного фланга» НАТО. Центр будет специализироваться на передаче артиллерии, средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС 19 декабря заявил, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) увязали закупку вооружений Украиной за счет кредита в €90 млрд с приобретением оружия у стран объединения. Участники саммита союза согласовали решение о предоставлении кредита на закупку оружия за счет собственных средств. Отмечается, что в Брюсселе не поддержали идею использовать для финансирования Украины замороженные активы России.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ