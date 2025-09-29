Прибрежное отношение: НАТО создает новые угрозы для РФ в Черном море

Североатлантический блок усиливает свое присутствие в Румынии и Болгарии. По соглашению с Италией София построит базу НАТО, также планируется закупка новых вооружений и создание коридоров для переброски войск, заявила «Известиям» посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова. Бухарест организует масштабные военные учения Dacian Fall 2025 и закупит турецкие корветы Hisar, сообщили в российском посольстве в Румынии. Цель НАТО — уменьшить влияние Москвы в регионе, помешать российской торговле и открыть «второй фронт» против России в Приднестровье, считают аналитики. О том, как РФ отвечает на вызовы в стратегически важном регионе, — в материале «Известий».

Милитаризация Черноморского региона странами НАТО

Североатлантический альянс перебрасывает новые силы в Причерноморье. В августе власти Болгарии одобрили проект соглашения с Италией о сотрудничестве в сфере обороны. Планируется построить крупнейшую в Болгарии базу НАТО. София также рассчитывает закупить новые вооружения и создать коридоры для переброски войск, заявила «Известиям» посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.

— Страны — члены объединения не скрывают своего намерения вести дальнейшую милитаризацию восточного фланга. В случае Болгарии в планах не только строительство крупнейшей в стране натовской базы по соглашению с Италией, но и закупки новых вооружений, создание «коридоров военной мобильности» для «облегчения передвижения войск» и другие инициативы, — подчеркнула Митрофанова.

Дипломат обратила внимание на то, что София неоднократно упоминала о необходимости подготовки к возможному увеличению натовского контингента с 1,2 тыс. до 5 тыс. военнослужащих. Пока численность группировки НАТО в стране остается прежней, однако упомянутое соглашение с Италией, по сути, — развитие этого заявления.

В стороне не остается и Румыния. Там с 20 октября по 13 ноября пройдут широкомасштабные маневры Dacian Fall 2025 с привлечением более 5 тыс. военнослужащих и 1,2 тыс. единиц техники. Такие планы представляют угрозу для безопасности России, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Бухаресте.

— Под предлогом необходимости «военного сдерживания» России военно-политическое руководство Румынии выступает за дальнейшее наращивание сил на восточном фланге альянса, в том числе путем увеличения присутствия иностранного контингента на своей территории, но конкретные сроки при этом не называет, — отметили российские дипломаты.

Согласно официальным данным, сейчас на румынской территории находится около 5 тыс. военнослужащих стран НАТО. Их основу составляет американский контингент на 57-й авиабазе имени Михаила Когэлничану и базе ПРО в населенном пункте Девеселу, а также военные из Франции, Бельгии и Испании, дислоцированные в учебном центре «Чинку» в уезде Брашов.

При этом Бухарест активно закупает боевую технику, включая истребители F-16, РСЗО HIMARS, боевые бронированные машины, БПЛА. В планах — покупка нового турецкого корвета класса Hisar, американских танков Abrams, тяжелых гусеничных гаубиц, сообщили «Известиям» в посольстве России в Румынии.

Румыния играет важную транзитную роль для снабжения Украины западным оружием. Ее порты на Дунае и Черном море, в первую очередь Констанца, активно используются для доставки на Украину грузов, в том числе военного назначения. В августе премьер-министр Румынии Илие Боложан прямо заявил, что его страна должна стать логистическим хабом по военному снабжению Украины.

Кроме того, Румыния ведет переговоры с Украиной о создании совместного проекта по разработке БПЛА, пишет Reuters. На реализацию этого проекта уйдет не менее семи лет.

НАТО также стремится контролировать воздушное пространство и морскую акваторию Черного моря. Румыния, Болгария и Турция участвуют в противоминной операции МСМ Black Sea, а также в ежегодных натовских учениях на Черном море (Sea Breeze, Sea Shield). Таким образом, ситуация в морской акватории находится под пристальным вниманием Североатлантического альянса.

— Румынские аэропорты используются для воздушного патрулирования черноморской акватории на ротационной основе силами союзников по НАТО: Испании, Турции, Великобритании. С августа на дежурство заступили пять истребителей ВВС Германии, — подчеркнули в российском диппредставительстве в Румынии.

Причерноморье — стратегически важный регион для НАТО, сказал в беседе с «Известиями» политолог Денис Денисов. Поэтому совершенно логичным выглядит развертывание инфраструктуры альянса в этом районе. Данный процесс, по-видимому, будет продолжаться до момента начала предметных переговоров с Россией об архитектуре региональной безопасности.

Важно, что, помимо НАТО, в регионе наращивает свою активность и ЕС. В конце мая Еврокомиссия представила новую стратегию для Черноморского региона. Она предусматривает укрепление «геополитической роли ЕС как надежного игрока в Черноморском регионе», налаживание «более тесного партнерства» с Украиной, Молдавией, Грузией, Турцией, Арменией, Азербайджаном и продвижение «регионального сотрудничества в области взаимосвязанности». Цель этой политики — выдавить Россию из региона.

Реакция России на новые угрозы

Черноморские порты — ключевой транспортный коридор для российской торговли. В 2024 году грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 275,7 млн т. Через них РФ осуществляет значительную часть экспорта зерна, удобрений и других товаров. Для России портовые мощности Черного моря открывают выход на рынки Южной Америки, Африки и Ближнего Востока.

Поэтому страны Запада создают новые угрозы в Черном море в том числе для того, чтобы помешать российской торговле. Ограничения судоходства и рост страховых тарифов на перевозки уже приводят к увеличению логистических затрат. Милитаризация Черного моря, как и Балтийского, может в перспективе повлечь рост издержек на транзит грузов и снизить экспортные доходы.

Самый радикальный сценарий, на который могут пойти в НАТО, — попытка ограничить доступ судов в морские порты России. Однако с 2022 года, согласно Конвенции Монтре, Турция не пропускает в Черное море военные корабли неприбрежных стран. Поэтому пока в НАТО используют флоты Болгарии, Румынии и той же Турции для постоянных учений.

Россия в ответ наращивает собственную группировку в регионе, создавая новые военные базы. Например, в 2023-м Россия и Абхазия подписали соглашение о создании в республике нового пункта постоянного базирования российского ВМФ в Очамчирском районе. В январе 2025 года планы создания материально-технической базы подтвердил президент Абхазии Бадра Гунба. В ближайшие годы будет усилен Черноморский флот, в том числе благодаря поступлению на вооружение новых морских робототехнических комплексов, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

— Россия будет предпринимать адекватные усилия для того, чтобы защитить Черноморский регион от агрессивных планов со стороны Запада. Это насыщение и укрепление оборонительных позиций России в данном регионе, а также строительство инфраструктуры, — отметил в комментарии «Известиям» замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Эксперт подчеркнул, что НАТО уделяет этому региону серьезное внимание. В частности, европейские страны открыто вмешивались в избирательный процесс в Румынии, помешав избранию антиатлантиста и противника помощи Украине Кэлина Джорджеску президентом страны. Сейчас их усилия направлены на победу проевропейских сил на парламентских выборах 28 сентября в Молдавии. Шаповалов считает, что Кишинев попытаются использовать для открытия «второго фронта» против России в Приднестровье, для этого альянс подтягивает в регион новые силы.