Израиль построит 11 новых поселений на Западном берегу

Фото: REUTERS/Yosri Aljamal
Правительство Израиля объявило, что создаст 11 новых поселений и признает восемь «незаконных поселений» на Западном берегу реки Иордан. Об этом 21 декабря сообщила газета The Times of Israel.

По информации издания, инициаторами строительства являются министр финансов Израиля Бецалель Смотрич и министр обороны Исраэль Кац. Решение о строительстве было принято кабинетом безопасности еще 12 декабря, но стало известно об этом только 21 декабря, говорится в материале.

Смотрич заявил, что решение о строительстве принято для того, чтобы блокировать Палестинское государство.

Как на это реагирует ХАМАС и чего ждать от Израиля

Стало известно 21 сентября, что Канада, Великобритания, Австралия и Франция официально признали государственность Палестины. Данный шаг стал частью скоординированных международных усилий, направленных на создание нового импульса для решения израильско-палестинского конфликта «в формате двух государств», которое будет включать прекращение огня в Газе и освобождение заложников, захваченных ХАМАС.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что у Израиля нет намерения аннексировать Западный берег реки Иордан.

