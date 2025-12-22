В посольстве Таиланда в РФ подтвердили работу над запуском карты «Мир»
Вопрос использования карты российской платежной системы «Мир» в Таиланде находится на рассмотрении профильных ведомств. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве королевства в РФ.
«Что касается карты «Мир», то соответствующие тайские и российские ведомства находятся в процессе обсуждения, рассматривают возможность ее использования в Таиланде для облегчения контактов и обмена товарами, инвестициями, а также для увеличения потока между двумя странами. Однако коммерческим банкам и регулирующему органу необходимо учесть технические и юридические процедуры», — сообщили в диппредставительстве.
Таиланд входит в число наиболее популярных направлений для российских туристов. За 11 месяцев 2025 года страну посетили 1,63 млн соотечественников.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Торговый поворот: РФ и Таиланд продвинулись в вопросе запуска карты «Мир»