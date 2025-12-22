Торговый поворот: РФ и Таиланд продвинулись в вопросе запуска карты «Мир»

Финансовые ведомства РФ и Таиланда обсуждают запуск карты «Мир» не только для туристов, но и для углубления торговли и инвестиций. Тайская сторона должна проработать технические и юридические аспекты, заявили «Известиям» в посольстве этой страны в России. Тема расчетов уже обсуждалась, в частности, на первом совместном инвестфоруме в конце ноября. Возможность оплаты картой «Мир», безусловно, укрепит торгово-экономические отношения между сторонами, уверены эксперты. С какими проблемами Москва и Бангкок могут столкнуться после интеграции российской платежной системы и в каких сферах сейчас укрепляется двустороннее сотрудничество — в материале «Известий».

РФ и Таиланд обсуждают запуск карты «Мир»

Возможность использования карт российской платежной системы «Мир» в Таиланде по-прежнему на повестке двусторонних отношений, подтвердили «Известиям» дипломаты обеих стран. Причем рассматривается ее самое широкое применение: и для туристов, и для предпринимателей.

— Что касается карты «Мир», то соответствующие тайские и российские ведомства находятся в процессе обсуждения, рассматривают возможность ее использования в Таиланде для облегчения контактов и обмена товарами, инвестициями, а также для увеличения потока между двумя странами. Однако коммерческим банкам и регулирующему органу необходимо учесть технические и юридические процедуры, — сообщили в посольстве Таиланда в Москве.

Актуальность использования карты «Мир» в Таиланде понимают обе стороны, подчеркивают российские дипломаты.

— Актуальность этой темы понимают как в Москве, так и в Бангкоке, что, в частности, продемонстрировал состоявшийся 26–28 ноября в Пхукете первый российско-таиландский инвестиционный форум. Впрочем, конкретные детали должны обсуждаться в первую очередь специалистами центральных банков и руководствами банковских учреждений двух стран, — уточнили в российском посольстве в Таиланде.

Для России интеграция карт платежной системы «Мир» в Таиланде актуальна в том числе с точки зрения расширения своего влияния, финансовой архитектуры в условиях санкций, сказала «Известиям» старший научный сотрудник центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и современной Азии РАН Елена Пыльцина.

— В стратегии внешнеполитической стратегии РФ Юго-Восточная Азия — одно из приоритетных направлений. Поэтому, конечно, согласие и готовность Таиланда принять и у себя развивать систему «Мир» нам на руку, — подчеркнула эксперт.

Тем не менее, внедряя карты «Мир», стоит учитывать и то, насколько система будет работающей, обращает внимание руководитель центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков.

— Главное, чтобы это не оказалось так, как во Вьетнаме. Там, насколько я знаю, буквально несколько банков принимают их. То есть формально карту «Мир» можно где-то обналичить, но по факту остальные банки и магазины не принимают. Соответственно, она там по большей части бесполезна, — говорит востоковед.

К слову, похожая ситуация происходит и в Никарагуа. В столице Манагуа есть один банкомат, в котором можно снять наличные деньги, но произвести оплату картой в кафе, ресторанах и магазинах пока нельзя.

Сейчас карту «Мир» также принимают в Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Венесуэле, Таджикистане и на Кубе. Недавно платежную систему локально подключили в Азербайджане и Лаосе.

В чем сотрудничают Россия и Таиланд

Возможность оплачивать покупки в Таиланде российскими банковскими картами особенно актуальна, учитывая популярность направления среди туристов. Россия остается одним из ключевых рынков для королевства, а поток наших граждан, приезжающих на отдых, из года в год продолжает расти, отмечают российские дипломаты.

— По состоянию на 30 ноября королевство посетили 1,63 млн россиян. Это четвертый показатель после Малайзии, Китая и Индии. Для сравнения: за весь прошлый год в Таиланде побывали 1,75 млн наших туристов, — сообщили в российском посольстве.

Особенно способствовало увеличению турпотока расширение срока безвизового нахождения в стране. Россияне имеют право продлить в иммиграционных бюро Таиланда официальное пребывание в стране с 60 до 90 дней при уплате сбора. А в июле прошлого года правительство Таиланда сделало временный 60-дневный безвизовый въезд для граждан РФ постоянным.

— В настоящее время не рассматривается возможность введения 90-дневного безвизового режима. Однако российские путешественники и бизнесмены, желающие продлить свое пребывание, могут подать заявление на продление не более чем на 30 дней в иммиграционное бюро Таиланда. Эта мера направлена ​​на упрощение поездок и дальнейшее укрепление связей между гражданами Таиланда и России, — сказали в посольстве Таиланда в РФ.

Взаимодействие двух стран не ограничивается туризмом. Стороны сейчас развивают сотрудничество, в частности, в сфере информационных технологий.

— Таиланд заявляет, что намерен стать IT-хабом в Юго-Восточной Азии, и он в принципе уже дышит в затылок Сингапуру. Тайцы активно рассматривают возможности расширения сотрудничества с Россией в этой области, — подчеркивает Пыльцина.

У Москвы и Бангкока также есть подвижки в сотрудничестве в области фармацевтики и сельхозпродукции. РФ равно заинтересована в тайской продукции, а королевство — в российских товарах. Сейчас одно из основных направлений торговли — импорт из Таиланда тропических фруктов, уточняет Кирилл Котков.

— Таиланд и Вьетнам здесь наступают друг другу на пятки. Но если у нас зайти в магазин — сами увидите большое количество тропических фруктов именно из Таиланда, — говорит он.

По данным таможенной службы королевства, товарооборот между государствами уже достиг $2 млрд и с каждым годом объем растет. Например, в этом году поставки российской продукции в Таиланд увеличились на 50%. Отечественные инвесторы вложили в экономику королевства $6–7 млрд. При этом вопросы платежей и логистики, конечно, остаются ключевыми проблемами в этой сфере. На этом фоне активное обсуждение интеграции карты «Мир» как нельзя кстати.

Важно отметить, что у стран есть опыт сотрудничества и в военной сфере. Таиланд сначала вооружался иностранным оружием, а затем решил разнообразить свои поставки, отмечает Кирилл Котков. Долгое время королевство не проявляло интереса к вооружениям из РФ, но ситуация изменилась в 2015 году после визита Дмитрия Медведева. Тогда сообщалось, что российская военная техника может потеснить китайские и американские аналоги. В результате в 2017 году Москва и Бангкок заключили пятилетнее соглашение о военно-техническом сотрудничестве, предусматривающее поставки оружия и другие виды кооперации.

С Таиландом Россия также взаимодействует и на международных площадках, например по линии БРИКС. С 2025 года королевство официально получило статус страны-партнера и уже проявляет интерес к полноправному членству в объединении. С таким запросом Бангкок уже обратился к Индии, которая будет председательствовать в 2026 году.