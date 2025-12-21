Песков оценил предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 декабря прокомментировал реакцию девушки, которой журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение в эфире прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
Избранница журналиста не захотела обсуждать вопрос заключения брака по телефону и сказала, что разговор состоится дома.
«Всё, хана. Хана!» — сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Кирилл Бажанов 19 декабря на прямой линии сделал предложение своей девушке и пригласил Путина на свадьбу. Уточняется, что Бажанов, родившийся в семье священника, состоит в отношениях с ней уже восемь лет.
В тот же день жених сообщил «Известиям», что получил положительный ответ от своей возлюбленной. Он уточнил, что его избранница не знала о его задумке. Бажанов пришел в студию Гостиного Двора с яркой табличкой с надписью «Хочу жениться», украшенной нарисованными сердечками.
