Разрыв патрона в рюкзаке стал одной из версий гибели подростка в Химках

В качестве одной из основных версий гибели несовершеннолетнего в Химках рассматривается разрыв регенеративного патрона в его рюкзаке. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщил источник «Известий».

Так, по его информации, один из пострадавших в результате трагедии подростков рассказал следователям, что в рюкзаке его погибшего друга находилось четыре баллона со сжатым кислородом.

Такие объекты, как объяснил молодой человек, называют «рпшками». Собеседник «Известий» уточнил, что именно они и могли сдетонировать.

О гибели в подмосковных Химках при взрыве подростка стало известно 20 декабря. Источник «Известий» заявил, что происшествие было зафиксировано на Банном переулке микрорайона Сходня. В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области в тот же день сообщили, что в результате инцидента также пострадали два человека, чье состояние оценивалось как тяжелое и средней тяжести соответственно.

Позднее «Известия» опубликовали кадры с места трагедии — на тот момент оно было оцеплено правоохранителями. Специалисты, как отмечалось, должны были досконально осмотреть место случившегося и собрать все улики для того, чтобы установить точную причину произошедшего. СК РФ в тот же вечер возбудил дело по факту гибели подростка в соответствии со ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)

