Авиаэксперт назвал возможную причину задержания пилотов Ми-26 в аэропорту Туниса

Гусаров: пилотов Ми-26 в Тунисе могут держать из-за регламента по документам
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Ситуация вокруг задержания российских и белорусских пилотов вертолета Ми-26 в Тунисе зависит от взаимодействия авиационных властей. Об этом 21 декабря сообщил «Известиям» авиаэксперт Роман Гусаров.

Он предположил, что дело может заключаться в регламенте предоставления документов. Специалист уточнил, что пересечение границы в воздушном пространстве всегда требует согласования и в зависимости от стран и маршрута полета оно может занимать разное время.

«Если они залетели в другую страну без согласования — значит, они незаконно пересекли границу, то есть нарушили законодательство этой страны. Понятное дело, могут нести ответственность. Там уж, как говорится, это дело будет рассматриваться», — поделился Гусаров.

Ранее в этот день стало известно, что в аэропорту Туниса экипаж вертолета Ми-26 держат третьи сутки. Как сообщил один из пилотов, их вертолет занимается грузовыми перевозками и по контракту с ООН осуществляет гуманитарные миссии. Они осуществляли перелет из Ливии в Алжир, для дозаправки остановились в Тунисе, в аэропорту Джерба.

