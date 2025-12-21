Лукашенко 21 и 22 декабря совершит визит в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21–22 декабря совершит рабочий визит в Россию. Об этом 21 декабря сообщили в Telegram-канале «Пул первого».
Кроме того, запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным.
В ходе визита белорусский лидер примет участие в саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ), которые пройдут в Санкт-Петербурге.
«Традиционная неформальная встреча глав государств — участников СНГ состоится 22 декабря. Они оценят перспективы интеграционного взаимодействия, а также подведут итоги уходящего года», — говорится в сообщении.
Путин 19 декабря в ходе «Итогов года» сообщил о тесном сотрудничестве России и Белоруссии друг с другом по вопросам безопасности Союзного государства. По его словам, она находится «в надежных руках».
