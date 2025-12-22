Эксперты составили рейтинг компаний каршеринга по негативным отзывам

За календарный год в российских социальных медиа пользователи оставили 638 тыс. сообщений с упоминанием услуг каршеринга. Чаще всего обсуждалась компания «Делимобиль», при этом самая высокая доля негативных сообщений зафиксирована у «Яндекс Драйв». Об этом говорится в исследовании аналитиков «Сидорин Лаб» (есть в распоряжении «Известий»), которые изучили медиаобраз каршеринга на основе сообщений из соцмедиа за период с 1 ноября 2024 по 23 ноября 2025 года.

Так, по данным экспертов, «Делимобиль» лидирует по количеству упоминаний (97,2 тыс.) и чаще о нем писали в негативном ключе, хотя разрыв между долями позитива и негатива несильно существенен, также бренд имеет худшие показатели соотношения позитива и негатива.

«Самая высокая доля негатива зафиксирована у бренда «Яндекс Драйв» (24%). Пользователи жалуются на ухудшение сервиса. Особенно часто пишут про проблемы с приложением, службу поддержки и отношение к клиентам, тарифы и списания», — говорится в исследовании.

Самая высокая доля позитива у бренда BelkaCar (31%). Пользователи отмечают в позитивном ключе цены, пишут про выгоду и предсказуемость цен каршеринга, особенно в связке с партнерскими программами. Также хвалят приложение и цифровой опыт: понятный интерфейс, редкие сбои.

Чаще всего пользователи обсуждали следующие тематики: личный опыт пользования и состояние автомобилей, цены, состояние салона и каршеринговые приложения. Наибольшая доля негатива зарегистрирована по тематике штрафов — пользователи жаловались на несправедливо выписываемые штрафы, обвиняли компании в мошенничестве. Тематика с наивысшей долей позитива — приложение, несмотря на значительную долю негатива (мнения по теме сильно поляризованы), часто встречаются отзывы о понятном интерфейсе, удобном поиске и бронировании машин. Чаще о каршеринге пишут мужчины — 66%. Самая многочисленная возрастная группа — от 25 до 39 лет (41%).

В ноябре глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что законопроект о локализации автомобилей каршеринга находится на стадии обсуждения в правительстве. Он отметил, что в 2026 году проект «может обрести реальные очертания».

