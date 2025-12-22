Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
Мир
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
Армия
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
Общество
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Общество
Психолог назвала главные причины нерешительности
Мир
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Мир
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Общество
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Общество
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Наука и техника
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
Общество
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Общество
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
Мир
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Авто
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Политика
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Общество
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Спорт
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

Эксперт назвала причины найма лучших сотрудников в декабре

Моргунова: в декабре у активных кандидатов появляется фора в поиске работы
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Декабрь считается неудачным месяцем для поиска сотрудников или смены работы: компании загружены подведением итогов и сдачей годовой отчетности, а работники хотят дождаться новогодних премий и не потерять деньги за оплачиваемые январские праздники, потому не спешат увольняться с прежнего места. Именно это дает преимущество тем работодателям и соискателям, которые не откладывают решения до января. Об этом 22 декабря рассказала «Известиям» директор по продукту и сооснователь бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Анастасия Моргунова.

По словам эксперта, снижение активности на рынке труда может сыграть на руку работодателям, поскольку оно влечет за собой еще и снижение конкуренции. В конце года многие компании замедляют или останавливают процессы подбора персонала, откладывая активный наем на январь.

Для бизнеса, который продолжает наем в декабре, это шанс закрыть сложные позиции, тем более что в конце года на рынок нередко выходят более сильные специалисты — те, кто заранее планирует уход «с нового года», но начинает проходить собеседования еще до праздников. Поэтому в воронке может быть меньше откликов, но их «качество» при этом будет выше.

Моргунова отметила, что преимущества в таком подходе есть и у соискателей. Несмотря на высокую конкуренцию, в декабре у активных кандидатов появляется небольшая фора: в то время как многие конкуренты откладывают активный поиск до января, компании стремятся быстрее закрыть вакансии, и у активных соискателей появляется реальный шанс попасть в шорт-лист и обсудить условия быстрее, чем это было бы в более оживленный период.

Также важно учесть, что конец года часто совпадает с формированием бюджетов на следующий период, добавила Моргунова. Это открывает для соискателей доступ к новым и более интересным позициям, которые компании планируют закрыть уже в январе. Работодатели нередко начинают подбор заранее, чтобы после праздников не терять время на воронки найма и адаптацию новичков, добавляет эксперт.

«Декабрьский наем позволяет бизнесу войти в январь с уже сформированной командой и заранее запущенными кадровыми процессами, чтобы быстрее включиться в работу над крупными проектами. Что касается кадрового учета: на первый взгляд может казаться, что такое решение создает лишнюю нагрузку в предновогодний период. Но по факту оно позволяет войти в январь без разрывов в документах и начислениях. Компания всё равно закрывает год, так что логично сразу учесть будущих сотрудников», — объяснила эксперт.

Трудовой страж: логисты пересматривают подход к найму из-за нехватки кадров
Поиск работников затрудняют высокие зарплатные ожидания и низкий уровень навыков

Работодателям, настроенным на закрытие вакансий в декабре, эксперт советует держать процесс найма под контролем и не давать кандидатам «остывать». В декабре особенно важно оперативно сообщать о шагах подбора, напоминать о встречах и подтверждать договоренности, чтобы никто не потерял интерес на фоне предпраздничной суеты.

«Чтобы процесс найма не затягивался из-за ошибок в оформлении, важно сразу собрать и проверить документы кандидата: паспорт, СНИЛС, трудовую книжку, документы воинского учета. Если данные сотрудника будут передаваться бухгалтерии или другим подрядчикам, нужно получить письменное согласие на обработку персональных данных. Базовые сведения лучше проверить на подлинность: паспорт — на Госуслугах, диплом — через ФРДО или по запросу в вуз, а документы иностранных граждан — на сайте МВД», — сообщила Моргунова.

Она также заявила, что при увольнении сотрудника в декабре работодателю стоит учитывать несколько важных моментов. Если заявление подано с 16 по 25 декабря, двухнедельный срок уведомления завершится в новогодние каникулы. Если последний день срока совпадает с выходным или праздничным днем, его окончанием считается следующий рабочий день. Переносить дату увольнения без согласия работника или уволить его раньше невозможно, а задержка с увольнением может повлечь финансовые последствия для компании.

На практике стороны иногда по соглашению фиксируют дату увольнения на последний рабочий день перед каникулами — чтобы не растягивать процедуру и не усложнять расчеты. При этом важно учитывать режим работы: если у сотрудника сменный график и дата увольнения по заявлению приходится на день, который для него является рабочим по графику (в том числе в праздники), увольнение оформляется именно в этот день. В остальных случаях оформление, как правило, переносится на ближайший следующий рабочий день.

Соискателям эксперт рекомендует не игнорировать декабрьские вакансии и быть готовыми к ускоренным этапам отбора: компании в конце года принимают решения оперативнее. Кроме того, об условиях с потенциальным работодателем лучше договориться в декабре, поскольку в этот период компании чаще идут навстречу, стремясь закрыть позиции до праздников.

«Если оформить сотрудника не успели в декабре — некритично. Январь тоже хорошо подходит для найма: начинается новый расчетный период, все начисления формируются без переходящих остатков. При приеме в начале года документы и выплаты попадают в один отчетный цикл, что уменьшает вероятность расхождений и упрощает работу бухгалтерии», — сказала Моргунова.

По словам эксперта, в январе можно официально оформить сотрудников даже во время новогодних каникул, если компания продолжает работать в этот период. Работник может быть допущен к работе сразу, а трудовой договор и приказ оформляются в течение трех рабочих дней. Сведения в СФР подаются в первый рабочий день после праздников. Это позволит стартовать с новой командой с самого начала года без провисаний по документам и начислениям.

13 октября замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Арина Юсупова рассказала «Известиям», как грамотно совмещать самозанятость и работу в найме. По ее словам, нельзя уволиться и тут же заключить договор как самозанятый с той же компанией — налоговая будет считать это уходом от страховых взносов. Но при этом абсолютно нормально работать в офисе, а вечером оказывать частные услуги другим компаниям (юридическим лицам). Кроме того, важно отслеживать доход: лимит для самозанятых — 2,4 млн рублей в год.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025