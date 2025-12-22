Эксперт назвала причины найма лучших сотрудников в декабре

Декабрь считается неудачным месяцем для поиска сотрудников или смены работы: компании загружены подведением итогов и сдачей годовой отчетности, а работники хотят дождаться новогодних премий и не потерять деньги за оплачиваемые январские праздники, потому не спешат увольняться с прежнего места. Именно это дает преимущество тем работодателям и соискателям, которые не откладывают решения до января. Об этом 22 декабря рассказала «Известиям» директор по продукту и сооснователь бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Анастасия Моргунова.

По словам эксперта, снижение активности на рынке труда может сыграть на руку работодателям, поскольку оно влечет за собой еще и снижение конкуренции. В конце года многие компании замедляют или останавливают процессы подбора персонала, откладывая активный наем на январь.

Для бизнеса, который продолжает наем в декабре, это шанс закрыть сложные позиции, тем более что в конце года на рынок нередко выходят более сильные специалисты — те, кто заранее планирует уход «с нового года», но начинает проходить собеседования еще до праздников. Поэтому в воронке может быть меньше откликов, но их «качество» при этом будет выше.

Моргунова отметила, что преимущества в таком подходе есть и у соискателей. Несмотря на высокую конкуренцию, в декабре у активных кандидатов появляется небольшая фора: в то время как многие конкуренты откладывают активный поиск до января, компании стремятся быстрее закрыть вакансии, и у активных соискателей появляется реальный шанс попасть в шорт-лист и обсудить условия быстрее, чем это было бы в более оживленный период.

Также важно учесть, что конец года часто совпадает с формированием бюджетов на следующий период, добавила Моргунова. Это открывает для соискателей доступ к новым и более интересным позициям, которые компании планируют закрыть уже в январе. Работодатели нередко начинают подбор заранее, чтобы после праздников не терять время на воронки найма и адаптацию новичков, добавляет эксперт.

«Декабрьский наем позволяет бизнесу войти в январь с уже сформированной командой и заранее запущенными кадровыми процессами, чтобы быстрее включиться в работу над крупными проектами. Что касается кадрового учета: на первый взгляд может казаться, что такое решение создает лишнюю нагрузку в предновогодний период. Но по факту оно позволяет войти в январь без разрывов в документах и начислениях. Компания всё равно закрывает год, так что логично сразу учесть будущих сотрудников», — объяснила эксперт.

Работодателям, настроенным на закрытие вакансий в декабре, эксперт советует держать процесс найма под контролем и не давать кандидатам «остывать». В декабре особенно важно оперативно сообщать о шагах подбора, напоминать о встречах и подтверждать договоренности, чтобы никто не потерял интерес на фоне предпраздничной суеты.

«Чтобы процесс найма не затягивался из-за ошибок в оформлении, важно сразу собрать и проверить документы кандидата: паспорт, СНИЛС, трудовую книжку, документы воинского учета. Если данные сотрудника будут передаваться бухгалтерии или другим подрядчикам, нужно получить письменное согласие на обработку персональных данных. Базовые сведения лучше проверить на подлинность: паспорт — на Госуслугах, диплом — через ФРДО или по запросу в вуз, а документы иностранных граждан — на сайте МВД», — сообщила Моргунова.

Она также заявила, что при увольнении сотрудника в декабре работодателю стоит учитывать несколько важных моментов. Если заявление подано с 16 по 25 декабря, двухнедельный срок уведомления завершится в новогодние каникулы. Если последний день срока совпадает с выходным или праздничным днем, его окончанием считается следующий рабочий день. Переносить дату увольнения без согласия работника или уволить его раньше невозможно, а задержка с увольнением может повлечь финансовые последствия для компании.

На практике стороны иногда по соглашению фиксируют дату увольнения на последний рабочий день перед каникулами — чтобы не растягивать процедуру и не усложнять расчеты. При этом важно учитывать режим работы: если у сотрудника сменный график и дата увольнения по заявлению приходится на день, который для него является рабочим по графику (в том числе в праздники), увольнение оформляется именно в этот день. В остальных случаях оформление, как правило, переносится на ближайший следующий рабочий день.

Соискателям эксперт рекомендует не игнорировать декабрьские вакансии и быть готовыми к ускоренным этапам отбора: компании в конце года принимают решения оперативнее. Кроме того, об условиях с потенциальным работодателем лучше договориться в декабре, поскольку в этот период компании чаще идут навстречу, стремясь закрыть позиции до праздников.

«Если оформить сотрудника не успели в декабре — некритично. Январь тоже хорошо подходит для найма: начинается новый расчетный период, все начисления формируются без переходящих остатков. При приеме в начале года документы и выплаты попадают в один отчетный цикл, что уменьшает вероятность расхождений и упрощает работу бухгалтерии», — сказала Моргунова.

По словам эксперта, в январе можно официально оформить сотрудников даже во время новогодних каникул, если компания продолжает работать в этот период. Работник может быть допущен к работе сразу, а трудовой договор и приказ оформляются в течение трех рабочих дней. Сведения в СФР подаются в первый рабочий день после праздников. Это позволит стартовать с новой командой с самого начала года без провисаний по документам и начислениям.

