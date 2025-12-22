Врач-психиатр объяснил изменения в порядке психиатрического освидетельствования в 2026 году

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения в порядок психиатрического освидетельствования работников. Эти нововведения касаются работников некоторых специальностей, связанных с повышенной опасностью или ответственностью. Об этом рассказал врач-психиатр сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Роман Устинов.

По словам специалиста, изменения затрагивают в первую очередь технические моменты, такие как улучшение логистики процесса и упрощение документов.

«Это не первые изменения в правилах обязательного психиатрического обследования (ОПО). Они проводятся почти каждый год и касаются, в основном, технической части. Меняются формат бланков, правила оформления осмотра и заключения, механизмы обследования», — объяснил Устинов.

С 2026 года психиатрическое освидетельствование будет проводиться только в случае, если признаки психического расстройства были выявлены во время обязательного периодического медицинского осмотра.

«Меняется подход к выявлению проблем во время других медосмотров. Сейчас, если признаки возможного психического расстройства заметят как во время предварительного (при приеме на работу), так и во время периодического медосмотра, сотрудника направят к психиатру. С марта 2026 года таким поводом станут только результаты планового периодического осмотра», — добавил эксперт.

Изменения не касаются перечня заболеваний, которые могут стать основанием для направления на психиатрическое освидетельствование.

«Признаки психических расстройств, такие как психопатия, депрессия, шизофрения, возрастная деменция, алкоголизм, наркомания и ряд других заболеваний могут быть выявлены в процессе осмотра и станут основанием для направления сотрудника на психиатрическое обследование», — отметил он.

Особое внимание будет уделено сотрудникам с доступом к государственной тайне.

«Такие работники по-прежнему будут проходить комиссию в рамках другого приказа. Для них всегда условия ОПО были строже, чем для других категорий сотрудников», — подчеркнул врач-психиатр.

