Новые правила психиатрического освидетельствования: что изменится для работников в 2026 году

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения в порядок психиатрического освидетельствования работников, которые окажут влияние на процесс обязательных медицинских осмотров. Внесенные Минздравом изменения затронут работников некоторых специальностей, связанных с повышенной опасностью или ответственностью. Какие изменения вступают в силу и что важно знать работодателям и сотрудникам — в материале «Известий».

Обязательное психиатрическое освидетельствование: что изменится в 2026 году

Согласно приказу Минздрава, с 1 марта 2026 года психиатрическое освидетельствование для работников будет проводиться только в случае, если признаки психического расстройства были выявлены во время обязательного периодического медицинского осмотра. Это исключает необходимость направлять сотрудников на обследование при приеме на работу и в других случаях, если психических отклонений не было обнаружено.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

Врач-психиатр сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Роман Устинов отметил, что данные изменения носят в первую очередь технический характер.

— Изменения в первую очередь касаются документооборота и улучшения логистики в процессе прохождения освидетельствования. С 2026 года будет упрощен сам процесс — теперь в большинстве случаев не нужно будет направлять работников на обследование при приеме на работу или в других случаях, когда нет признаков расстройства . Это поможет избежать излишних проверок, — подчеркнул он.

В обновленных правилах прохождения работниками психиатрического освидетельствования говорится, что с 2026 года освидетельствование будет проводить именно комиссия врачей-психиатров. Сейчас в документах используется более общая формулировка — «врачебная комиссия».

Фото: ТАСС/Александр Артёменков

Также меняется подход к выявлению проблем во время других медосмотров. Сейчас если признаки возможного психического расстройства заметят как во время предварительного (при приеме на работу), так и во время периодического медосмотра, сотрудника направят к психиатру. С марта 2026 года таким поводом станут только результаты планового периодического осмотра, добавил эксперт.

Признаки психических расстройств и роль работодателя

До сих пор сотрудники могли быть направлены на психиатрическое освидетельствование как при предварительном, так и при периодическом медицинском осмотре. Однако с марта 2026 года обязательное направление на освидетельствование будет возможно только по итогам планового осмотра . Работодатель, как и раньше, обязан направить сотрудника на обследование, если при осмотре были замечены признаки психического расстройства.

— Врачи продолжают следовать международным стандартам, в частности, международной классификации болезней (МКБ-10), которая является основой для постановки диагноза в России и во многих странах мира. Признаки психических расстройств, такие как психопатия, депрессия, шизофрения, возрастная деменция, алкоголизм, наркомания и ряд других заболеваний, могут быть выявлены в процессе осмотра и станут основанием для направления сотрудника на психиатрическое обследование, — объяснил Роман Устинов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб по-прежнему будут проходить обследование по специальным правилам, соответствующим их особому статусу.

Исключения для работников с доступом к государственной тайне

Особое внимание также будет уделено сотрудникам, работающим с государственной тайной. С 1 марта 2026 года для них будет действовать отдельный порядок психиатрического освидетельствования. Работники с доступом к гостайне не будут проходить психиатрическое освидетельствование по общим правилам, а их обследования будут проводиться по специальному приказу.

— Такие работники по-прежнему будут проходить комиссию в рамках другого приказа. Для них всегда условия ОПО были строже, чем для других категорий сотрудников, — пояснил врач-психиатр.

Влияние изменений на работников и работодателей

Эксперты подчеркивают, что нововведения позволят снизить количество обязательных освидетельствований, которые ранее могли восприниматься как излишние. Для большинства сотрудников теперь психиатрическое освидетельствование будет проводиться только в случае, если признаки психического расстройства обнаружены в ходе периодического медицинского осмотра . Это облегчит процесс и для работодателей, и для сотрудников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В то же время важно подчеркнуть, что изменения не снижают требования к психическому здоровью работников, а, наоборот, позволяют более точно определять случаи, когда требуется освидетельствование. С введением новых правил психиатрического освидетельствования работники смогут избежать излишних проверок, если не будет выявлено признаков психических заболеваний, что положительно скажется на удобстве и доступности процесса. В то же время для тех сотрудников, для которых психическое здоровье является критически важным, новые правила обеспечат более точное и прозрачное выявление заболеваний.