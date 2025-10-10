Путин и лидеры стран СНГ совершили вечернюю прогулку перед обедом в Душанбе
Президент России Владимир Путин и лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) прогулялись по саду правительственной резиденции в Душанбе перед неформальным обедом для глав делегаций. Кадры прогулки глав государств опубликованы 9 октября на государственном YouTube-телеканале Таджикистана (TVT).
Отмечается, что на видео также присутствуют президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Киргизии Садыр Жапаров.
Главы государств прогулялись по саду Дворца Нации, где для них подготовили инсталляции из овощей и фруктов.
В этот же день кортеж Путина прибыл на территорию Дворца Нации, где он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Российский лидер следовал до места основной резиденции лидера Таджикистана на автомобиле Aurus в сопровождении полицейских машин.
Путин вошел во Дворец Нации, а затем поздоровался с Рахмоном. Кроме того, они также обменялись рукопожатиями и обнялись на фоне флагов представителей СНГ перед предстоящей встречей на заседании глав совета.
До этого, 8 октября, глава государства прибыл с государственным визитом в Таджикистан. Также в ходе церемонии обмена подписанными документами 9 октября он назвал отношения Москвы и Душанбе дружескими и союзническими. В рамках встречи стороны обсудили двустороннюю повестку в сфере экономики, безопасности, политики, торговли, культуры, а также международную ситуацию.
