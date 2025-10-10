Реклама
Армия
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Общество
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
Мир
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Общество
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Мир
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Мир
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
Авто
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
Общество
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с «зависшими» новогодними подарками
Мир
В Польше заявили о резком снижении эффективности ПВО Украины в перехватах ракет
Авто
Россияне стали чаще обращаться в автосервисы в ожидании роста цен
Мир
Корабль с экипажем Crew-11 приводнился у побережья Калифорнии
Мир
В Госдуме допустили возможное усиление давления Трампа на Украину
Армия
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
Армия
Силы ПВО за сутки сбили 265 дронов ВСУ и две ракеты «Нептун»
Мир
Bild узнала о прибытии в Гренландию первых военных из стран Европы

Путин и лидеры стран СНГ совершили вечернюю прогулку перед обедом в Душанбе

Фото: РИА Новости/пресс-служба президента Таджикистана
Президент России Владимир Путин и лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) прогулялись по саду правительственной резиденции в Душанбе перед неформальным обедом для глав делегаций. Кадры прогулки глав государств опубликованы 9 октября на государственном YouTube-телеканале Таджикистана (TVT).

Отмечается, что на видео также присутствуют президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Киргизии Садыр Жапаров.

Главы государств прогулялись по саду Дворца Нации, где для них подготовили инсталляции из овощей и фруктов.

Встречные вопросы: для обсуждения каких тем Путин прилетел в Таджикистан
Президента России ждут переговоры с Эмомали Рахмоном, Ильхамом Алиевым и участие в двух саммитах

В этот же день кортеж Путина прибыл на территорию Дворца Нации, где он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Российский лидер следовал до места основной резиденции лидера Таджикистана на автомобиле Aurus в сопровождении полицейских машин.

Путин вошел во Дворец Нации, а затем поздоровался с Рахмоном. Кроме того, они также обменялись рукопожатиями и обнялись на фоне флагов представителей СНГ перед предстоящей встречей на заседании глав совета.

До этого, 8 октября, глава государства прибыл с государственным визитом в Таджикистан. Также в ходе церемонии обмена подписанными документами 9 октября он назвал отношения Москвы и Душанбе дружескими и союзническими. В рамках встречи стороны обсудили двустороннюю повестку в сфере экономики, безопасности, политики, торговли, культуры, а также международную ситуацию.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

