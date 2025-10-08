Встречные вопросы: для обсуждения каких тем Путин прилетел в Таджикистан

Владимир Путин 8 октября начал государственный визит в Таджикистан, который продлится три дня. Российский лидер уже успел провести неформальную встречу со своим визави Эмомали Рахмоном, вручить ему подарки и возложить цветы к памятнику основателю первого таджикского государства. Основная программа госвизита ждет президента 9 октября. Вероятно, на официальных переговорах главы России и Таджикистана затронут прежде всего вопросы региональной безопасности и миграции. В этот же день ожидается встреча Владимира Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Душанбе президент РФ также примет участие в саммите Центральная Азия – Россия и заседании Совета глав государств СНГ.

Программа президента России в Таджикистане

8 октября Владимир Путин прилетел с государственным визитом в Таджикистан. За время своего президентства он успел побывать здесь с рабочими поездками более десяти раз. Впервые — в 2000 году, а последний раз — в июне 2022-го.

У трапа самолета Владимира Путина ожидал лично президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Их общение состоялось «на ногах», в ярком интерьере — на красной ковровой дорожке, с двух сторон обрамленной цветами. На здание аэропорта в этот момент проецировались кадры со встреч двух лидеров государств.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венка к памятнику Исмоилу Сомони в Душанбе Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев



Затем президент РФ отправился в центр Душанбе возложить венок к памятнику основателю первого таджикского государства Исмоилу Сомони. Монумент расположен на площади Дусти (Дружбы). После этого Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели в ботаническом саду «Ирам» («Райский сад») неформальную встречу. Там президент России подарил своему визави картину «Таджикские друзья» художника Макса Бирштейна и красиво оформленную книгу.

— Такая книга, называется «Таджики». Их всего 25, — рассказал Владимир Путин и уточнил, что преподносит Рахмону первый экземпляр.

В программе госвизита — высшего по дипломатическому протоколу — главу российского государства еще ждут официальные переговоры с президентом Таджикистана. В 2025 году это будет их четвертая встреча, не считая разговоров по телефону: предыдущий контакт был 1 сентября в китайском Тяньцзине на саммите ШОС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Одной из тем обсуждения наверняка станет экономическое сотрудничество. Россия — ведущий торговый партнер Таджикистана, ее доля во внешней торговле республики в прошлом году составила 22,6%. Для сравнения: у Китая — 21,8%, у Казахстана — 14,4%. Товарооборот в 2024-м увеличился на 7,1%, до $1,5 млрд, а за семь месяцев этого года — еще на 17,3%.

В республике работает более 300 российских компаний. В России же, по данным Кремля, трудятся 1,2 млн граждан Таджикистана — это 16% от всех работающих в РФ иностранцев. Денежные переводы граждан Таджикистана на родину в 2024 году составили $1,8 млрд — это 17% ВВП республики. Поэтому одной из тем на переговорах Владимира Путина с Эмомали Рахмоном станут вопросы миграции, это ранее подтвердил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Очевидно, лидеры подпишут солидный пакет межгосударственных документов. Один из центральных — совместное заявление глав государств. Отдельно остановятся на вопросах региональной безопасности. В частности, между Москвой и Душанбе идет постоянный диалог по афганской проблематике. Напомним, что весомый вклад в обеспечение безопасности и республики, и государств — членов ОДКБ в Центральной Азии вносит 201-я российская военная база, которая находится на территории Таджикистана.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Эксперты убеждены, что именно вопросы безопасности в этом регионе станут одними из наиболее важных. Это следует прежде всего из состава российской делегации, в которой значительное место занимают силовики — министры обороны, внутренних дел и глава Росгвардии.

— Отдельный вопрос — постепенная интеграция талибского Афганистана в экономические и транспортно-логистические проекты с участием пятерки государств региона, а также крупных внешних игроков: Китая и России. Афганистан еще долго будет источником угроз для стабильности стран Центральной Азии, поскольку медленно и не всегда мирными средствами решает задачи сохранения единства страны, уважения прав этнических и религиозных групп, преодоления угрозы голода, обеспечения населения лекарствами и топливом. Граница двух государств, простирающаяся на 1344 км, охраняется совместными усилиями армии Таджикистана и военнослужащими 201-й военной базы — крупнейшего военного объекта России за границей, — сказал «Известиям» доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

В целом за последние четыре года многие проблемы, связанные с угрозами безопасности, были в регионе разрешены или купированы, напомнил он. Это, например, касается завершения череды вооруженных столкновений и существенного снижения напряженности на границах Таджикистана и Киргизии.

Крупные саммиты и двусторонние переговоры

9 октября помимо переговоров запланировано участие Владимира Путина во втором саммите Центральная Азия – Россия. Помимо президента России на саммите соберутся главы пяти государств региона — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Первый прошел три года назад — 14 октября 2022 года в Астане. Тогда лидеры определились с подходами к дальнейшему развитию сотрудничества, и как итог — в 2024 году был зафиксирован устойчивый рост совокупного взаимного товарооборота, который превысил $45 млрд. В этот раз лидеры намерены обсудить не только торгово-экономическую сферу, но особое внимание уделить и региональной безопасности с учетом напряженной ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке. По итогам саммита планируется принятие коммюнике и плана совместных действий на 2025–2027 годы.



Несмотря на то что официально государственный визит завершится 9 октября, 10 октября Владимира Путина ждет в Душанбе еще один плодотворный день. Здесь пройдет заседание Совета глав государств СНГ. В саммите примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Проект повестки дня саммита обширный, он включает 18 вопросов — от сотрудничества в политической и экономической сферах до партнерства в области безопасности и обороны. Также планируется одобрить ряд документов, в частности, программы сотрудничества государств — участников СНГ в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026–2028 годы и в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026–2030 годы. Будет утверждена и концепция военного сотрудничества государств — участников СНГ до 2030 года. Предполагается, что лидеры также примут декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности.

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

Помимо этого стороны намерены учредить формат «СНГ плюс» и предоставить Шанхайской организации сотрудничества статус наблюдателя при Содружестве — этот вопрос как раз плотно обсуждался в Тяньцзине в сентябре, где лидеры были в том же составе. На заседании председательские функции в СНГ в 2026 году перейдут Туркменистану. Ротация на этом посту идет в порядке русского алфавита.



Традиционно подобные саммиты часто становятся площадкой и для двусторонних встреч лидеров, где они могут обсудить назревшие вопросы отношений между странами. Пресс-секретарь российского президента рассказал, что 9 октября в Душанбе Владимир Путин встретится с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это ожидаемая встреча, на которой стороны смогут обсудить все проблемные вопросы, включая крушение пассажирского самолета AZAL в декабре. В последний раз Алиев и Путин виделись в сентябре этого года: лидеры встретились на саммите ШОС. Тогда они обменялись парой слов, однако полноценных переговоров не было.