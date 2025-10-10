Путин прибыл во Дворец Нации в Душанбе на заседание Совета глав государств СНГ

Кортеж президента РФ Владимира Путина прибыл на территорию Дворца Нации в Душанбе, где российский лидер примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Об этом 10 октября сообщил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Президент следовал до места основной резиденции лидера Таджикистана на автомобиле Aurus в сопровождении полицейских машин.

На представленных кадрах видно, как глава государства входит во Дворец Нации, а после здоровается с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Также президенты обменялись рукопожатиями и обнялись на фоне флагов представителей СНГ перед предстоящей встречей на заседании глав совета.

При этом после мероприятия российский лидер ответит на вопросы журналистов в рамках пресс-подхода.

Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан 8 октября. Также в ходе церемонии обмена подписанными документами 9 октября он назвал отношения Москвы и Душанбе дружескими и союзническими. В рамках встречи стороны обсудили двустороннюю повестку в сфере экономики, безопасности, политики, торговли, культуры, а также международную ситуацию.

