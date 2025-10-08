Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан
Президент России Владимир Путин 8 октября прибыл с государственным визитом в Таджикистан. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Душанбе.
В республике у российского лидера запланированы переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. По итогам встречи делегаций планируется подписание ряда межведомственных и межправительственных документом.
Кроме того, президент РФ примет участие во втором саммите «Россия – Центральная Азия» и заседании Совета глав государств СНГ. По завершении всех мероприятий Путин ответит на вопросы журналистов в рамках пресс-подхода.
Путина у трапа самолета встретил Эмомали Рахмон. Президенты пожали друг другу руки и обнялись.
Ранее в тот же день политолог Мухаммад Шамсиддинов в беседе с «Известиями» отметил, что визит Путина говорит говорит о важности Таджикистана для российской внешней политики. Шамсиддинов также отметил значительный вклад России в гуманитарную сферу Таджикистана.
О визите Путина 8 сентября сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин. По его словам Панкина, встреча российского лидера с Рахмоном придаст новый мощный импульс развитию связей и откроет новые векторы для двусторонних контактов.
