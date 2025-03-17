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Рублевая касса: Россия и Таджикистан ушли от доллара и евро в расчетах

Путин и Рахмон договорились нарастить объемы торговли и активизировать контроль за трудовой миграцией
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Москва и Душанбе работают над увеличением товарооборота в 2,5 раза к 2030 году: сейчас он достигает эквивалента $1,5 млрд. Об этом заявил Владимир Путин 17 марта по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Россия и Таджикистан практически отказались от использования иностранных валют во взаимных расчетах, доля рубля в двусторонних сделках уже превысила 97%. Стороны подписали программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях на 2026–2030-е годы. Как Россия содействует миру в Средней Азии и какую роль играет трудовая миграция из Таджикистана в РФ для экономик обеих стран — в материале «Известий».

Сотрудничество РФ и Таджикистана в области трудовой миграции

Владимир Путин начал новую рабочую неделю с международной встречи: 17 марта он провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Двумя днями ранее, 15 марта, Путин уже встречался со своим таджикским визави, но в неформальной обстановке, и с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко. В тот день политики созванивались с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым — все они условились прилететь 9 мая в Москву на празднование 80-летия Победы.

Перед официальными переговорами с Владимиром Путиным, президент Таджикистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Владимир Путин и Эмомали Рахмон сперва побеседовали в узком формате в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, а уже после — в расширенном составе, и эта встреча была полностью закрыта для прессы.

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Владимир Путин поздравил своего коллегу с убедительной победой на парламентских выборах: на состоявшемся 2 марта голосовании в Таджикистане убедительную победу одержала правящая Народная демократическая партия. Она получила почти 52% голосов и большинство мандатов.

— Это еще раз подтверждает, что народ Таджикистана вас поддерживает. Мы очень надеемся на то, что и ваш курс на добрососедские дружеские отношения, отношения стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией тоже находят поддержку у граждан республики, — сказал Владимир Путин.

Россия и Таджикистан работают над тем, чтобы улучшить режим взаимной торговли и инвестиций, заявил Владимир Путин. Москва и Душанбе в двусторонних расчетах практически целиком отказались от иностранных валют. Доля рубля в общем объеме расчетов между нашими странами составляет около 97,5%, рассказали «Известиям» в посольстве РФ в Таджикистане.

— Как видите, это очень высокие показатели, которые стремятся практически к 100%, — отметили в посольстве.

Уже целый ряд банков Таджикистана подключились к системе передачи финансовых сообщений российского Центрального Банка. Россия — один из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. Москва и Душанбе работают над тем, чтобы увеличить товарооборот в 2,5 раза к 2030 году. Сейчас он уже достигает $1,5 млрд — рост на 7% в 2024 году.

— Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работают свыше 300 предприятий с российским участием. Объем капиталовложений — $1,6 млрд, — уточнил Владимир Путин.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Серьезным подспорьем для экономики Таджикистана являются и денежные переводы на родину граждан республики, которые работают в России. По данным Всемирного банка (ВБ), в 2024 году они составили 45% ВВП этой страны. Россия стремится обеспечить гражданам Таджикистана, живущим в РФ, достойные условия труда и соцзащиты, заявил российский президент. Сейчас в РФ живут и работают порядка миллиона граждан этой республики. Они заняты в самых разных отраслях — в строительстве, жилищно-коммунальной сфере, транспорте и логистике, вносят большой вклад в развитие российской экономики, сказал Владимир Путин.

— Сегодня мы предметно обсудили сотрудничество в области трудовой миграции — будет активизирована межведомственная работа в этой сфере, — пообещал Эмомали Рахмон.

По данным министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана, основная масса граждан этой страны, выезжающих на работу за границу, отправляются именно в Россию. При этом поток трудовых мигрантов в РФ сократился на 15% относительно аналогичного периода 2023 года.

В России в 2024 году были приняты изменения в миграционное законодательство, в частности, был введен миграционный режим высылки иностранцев, находящихся в РФ без законных оснований. Также до 90 дней в течение года сокращен срок нахождения иностранцев в РФ, которые приехали в страну без визы. Ранее они могли находиться в России 90 дней в течение шести месяцев. По данным правительства Таджикистана, за первые шесть месяцев 2024 года из РФ за нарушение законов были высланы более 17 тыс. граждан этой страны.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Важной темой остается борьба с преступностью среди мигрантов. Осуществлять ее можно только совместными усилиями, поэтому Россия и Таджикистан постоянно наращивают обмен информацией, заявил глава МВД Владимир Колокольцев телеканалу «Россия» на полях встречи лидеров двух стран.

— Сейчас запустили мультисервисное оборудование для того, чтобы делиться этой информацией в режиме онлайн — для того, чтобы гражданин, который совершал какие-то тяжкие преступления у себя на родине, не мог сюда попасть и продолжить свою преступную деятельность, — сказал российский министр.

Он пояснил: в своей стране преступник находится под надзором, а когда приезжает в Россию, зачастую «просто растворяется в среде своих земляков, и нам сложно вычислять его противоправную деятельность».

Немаловажной темой стало и социально-культурное партнерство. Владимир Путин поблагодарил Эмомали Рахмона за поддержку русского языка в стране. Президенты по телемосту, прямо из Андреевского зала Кремля, приняли участие в церемонии закладки двух культурных объектов в Душанбе: образовательного центра для одаренных детей и нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского. Строительство обоих должно завершиться в декабре 2026 года.

Помощь Таджикистану в вопросах региональной безопасности

Вопросы безопасности занимают особое место в отношениях между странами, признал Эмомали Рахмон на встрече. Россия и Таджикистан вновь подтвердили общность позиций по региональным и глобальным вопросам. Владимир Путин пообещал, что Россия будет и впредь содействовать поддержанию мира и стабильности в регионе. В том числе расширяя антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество с Таджикистаном.

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев


— Разумеется, мы не могли не обсудить проблематику безопасности в Средней Азии, в частности с учетом вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана. Россия будет и впредь содействовать поддержанию мира и стабильности в этом регионе, в том числе используя возможности дислоцированной в республике 201-й российской военной базы, — отметил Владимир Путин.

В настоящее время нарастает напряжение на таджикско-афганской границе. Правительство талибов старается проводить миролюбивую политику по отношению ко всем соседним государствам, но ему не удается в полной мере контролировать вооруженные подразделения этнических таджиков, проживающих в северо-восточных провинциях страны, сказал профессор СПбГУ, доктор экономических наук, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

— Хотя непосредственной угрозы территориальной целостности Таджикистана в настоящий момент не фиксируется, но поток угроз со стороны афганских вооруженных формирований, расположенных вдоль государственной границы с Таджикистаном, с наступлением весны ощутимо усилился. Эмомали Рахмон не может это игнорировать, он несомненно поднимал этот вопрос на переговорах с Владимиром Путиным, поскольку в течение всего постсоветского периода большую роль в защите внешних рубежей Таджикистана играют российские военнослужащие, размещенные в этой стране, — сказал Станислав Ткаченко «Известиям».

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Фото: РИА Новости/Игорь Егоров

По итогам российско-таджикских переговоров на высшем уровне была утверждена и программа двустороннего стратегического партнерства в военной и военно-технической областях на 2026–2030 годы. Соответствующими документами обменялись министры обороны России и Таджикистана Андрей Белоусов и Эмомали Собирзода. Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве в реабилитации территорий Таджикистана, подвергшихся воздействию уранодобывающих и горнорудных производств. Приняты документы о взаимодействии в сфере промышленности и о создании индустриального парка на территории Таджикистана.

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