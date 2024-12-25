Проверенный в делах: Путин назвал Таджикистан надежным союзником России

Россия сотрудничает с Таджикистаном в сфере безопасности на международной арене как с ближайшим союзником. Об этом Владимир Путин заявил 24 декабря на переговорах с президентом республики Эмомали Рахмоном. Коллега российского лидера подтвердил, что намерен обсудить эту тему тет-а-тет. В целом обе страны сегодня удовлетворены двусторонним сотрудничеством: товарооборот увеличился почти на 20%, продолжают активно развиваться и гуманитарные связи. В этот же день Владимир Путин посетил Государственный Эрмитаж, где торжественно вручил его директору Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Путин посетил Эрмитаж

Владимир Путин 24 декабря официально начал традиционную предновогоднюю рабочую поездку в Северную столицу. Программа российского лидера стартовала с посещения одной из главных художественных жемчужин страны — Эрмитажа. Путину показали уникальные экспонаты: античную статую богини победы Виктории, которая была найдена в 1836 году вблизи селения Кальватоне в Италии, затем продана в Пруссию, а после войны вывезена из Германии в СССР. Глава государства увидел и статую Венеры Таврической — римской реплики середины II века с греческого оригинала. Рассказали президенту и еще об одном шедевре коллекции музея — чернолаковой гидрии «Царица ваз», которая украшена рельефными фигурами, изображающими Деметру, Диониса, Афину, Артемиду, Афродиту и других божеств.

Посетителям главного музейного корпуса теперь доступны тактильные копии и других античных произведений, сообщили главе государства в ходе экскурсии. Все они сопровождаются экспликациями на шрифте Брайля. Владимир Путин признался, что всегда с удовольствием посещает Эрмитаж, хотя, по его признанию, уже давно не был в музее.

Экскурсия прошла в сопровождении руководителя музея Михаила Пиотровского. После осмотра ему был торжественно вручен орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о присвоении Пиотровскому награды подписан двумя неделями ранее — к его 80-летию. Гендиректор Эрмитажа награжден за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Теперь он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», то есть обладатель знаков и орденов всех степеней.

«Безусловно, это символ признания вашего огромного вклада в развитие отечественной культуры, в сохранение ее богатейшего наследия. В этом году музейное сообщество нашей страны отмечает и 260-летие Государственного Эрмитажа, которому вы посвятили долгие годы своей жизни, плодотворной научной и творческой деятельности. И действительно, во многом благодаря вашему таланту, энергии, знаниям возможности Государственного Эрмитажа значительно расширились», — сказал президент.

Михаил Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года, а с 1992-го занимает должность его директора. В сентябре 2022 года он был переназначен на эту должность, и его полномочия были подтверждены еще на три года. Владимир Путин обратил внимание, что Эрмитаж сегодня — это современный музейный центр, где реализуются интересные, смелые, перспективные научные, творческие и просветительские проекты.



— Самое главное — это то, что я сказал президенту, — то, что музей развивается для того, чтобы продолжать быть тем, чем он есть, матрицей настоящего ощущения своего собственного исторического достоинства, матрицей развития чувства гордости за свою страну. Гордости, а не гордыни — вот это то, что очень важно. Музей воспитывает вкус, музей воспитывает внимание и почтение к науке, и этот музей является нашим конкурентным преимуществом во всем мире, — сказал «Известиям» Михаил Пиотровский.



В этот же день вице-премьер Татьяна Голикова представила президенту концепцию будущего музейного оформления здания Биржи, которое станет одним из филиалов Эрмитажа и будет посвящено воинской славе РФ. В ее основе лежит образ князя и полководца Александра Невского, а также его ратных подвигов.

Переговоры Владимира Путина и Эмомали Рахмона

Походом в Эрмитаж важные дела российского лидера в этот день, конечно, не ограничились. Около 20:00 началась, можно сказать, официальная международная часть программы главы государства, которая продлится до 26 декабря. Из центра Петербурга он перебрался в область — в комплекс «Игора». Это первый на северо-западе России всесезонный курорт, который посещают более 450 тыс. гостей. Примечательно, что Владимир Путин не первый раз проводит международные мероприятия именно в «Игоре». В июне 2012 года здесь прошла встреча с действовавшим на тот момент президентом Финляндии Саули Ниинисте. Тогда по итогам переговоров лидеры переоделись в спортивную форму и вместе вышли на лед в хоккейном матче. Теперь Владимир Путин принял здесь главу Таджикистана Эмомали Рахмона. В этот раз переговоры прошли без спортивных развлечений: общение шло в деловом, но дружеском формате.



«Отношения у нас очень конструктивные, развиваются хорошими темпами. Таджикистан — наш надежный союзник и хороший экономический партнер. Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место по объему инвестиций: и в прошлом году увеличение было, и в этом году будет увеличение — небольшое, но тем не менее оно состоится», — сказал Владимир Путин.

В январе–сентябре этого года объем взаимной торговли по сравнению с таким же периодом 2023-го вырос на 10,1%, до $1,08 млрд (в 2023 году всего он составлял $1,39 млрд). Республика в целом удовлетворена динамикой развития отношений с РФ, подтвердил Эмомали Рахмон. По его словам, 2024-й стал очень насыщенным для отношений двух стран.

«По итогам года Россия является главным торгово-экономическим партнером Таджикистана, товарооборот увеличился почти на 20%, активно развиваются культурно-гуманитарные связи», — отметил он.



Сегодня в российских вузах обучается более 36 тыс. студентов и аспирантов из Таджикистана. Квота для граждан республики в учебном году — 1 тыс. мест — одна из самых крупных среди стран СНГ. «Мы ее постоянно увеличиваем и готовы сделать это в ближайшее время еще раз», — пообещал российский лидер.

Разумеется, стороны уделяют повышенное внимание сотрудничеству в сфере безопасности. Государства — союзники по линии ОДКБ.



«В сфере безопасности на международной арене продолжается сотрудничество, причем именно как с ближайшим нашим союзником — очень доверительно и конструктивно», — сказал Владимир Путин в открытой части встречи.



Рахмон также подчеркнул, что готов обсудить с Путиным международную и региональную тематику, вопросы безопасности. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что президенты РФ и Таджикистана планировали обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам, в частности по ситуации на границе Афганистана и Таджикистана.

— Дело в том, что до недавнего времени Афганистан представлял главную угрозу безопасности Таджикистана, и пока в Душанбе не склонны считать, что эта угроза исчезла или заметно сократилась. Россия, со своей стороны, делает шаги к снятию ограничений с группировки «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), управляющей сегодня в Афганистане, — пояснил «Известиям» доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Кроме того, главы государств наверняка обсудили острые вопросы в области миграционной политики. Впрочем, сегодня масштабы незаконной миграции из Таджикистана в РФ существенно сократились.