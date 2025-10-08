В Таджикистане отметили важность визита Путина в республику

Визит президента России Владимира Путина в Таджикистан говорит о важности республики для российской внешней политики. Об этом 8 октября «Известиям» заявил политолог Мухаммад Шамсиддинов.

«Это первый государственный визит президента Путина в Таджикистан за всё время его президентства. То есть это уже серьезно, так как государственный визит стоит рангом выше, чем официальные и рабочие визиты. Я думаю, что здесь есть некий месседж о том, что Таджикистан всё еще является серьезным вектором российской внешней политики», — сказал он.

По словам Шамсиддинова, экономические отношения между Россией и Таджикистаном продолжают развиваться. В 2024 году товарооборот между странами составил около $2 млрд, что делает РФ одним из ведущих торговых партнеров республики. На момент декабря 2024 года Россия занимала второе место по объему накопленных инвестиций в экономику Таджикистана — около $2 млрд долларов. Российские компании, по словам политолога, активно инвестируют в важнейшие для Таджикистана отрасли, такие как транспортно-логистическая инфраструктура и энергетика, включая строительство гидроэлектростанции (ГЭС) «Сангтуда-2», которая обеспечивает 12% выработки электроэнергии в стране.

Шамсиддинов также отметил значительный вклад России в гуманитарную сферу Таджикистана. РФ является основным направлением для таджикских студентов, в 2024 году на учебе в России находилось более 28 тыс. студентов из республики, отметил эксперт. Кроме того, Россия участвует в программе по обеспечению питанием школьников в Таджикистане — она охватывает около 500 тыс. учащихся.

«Россия как бы, она присутствует практически во всех основных отраслях таджикской экономики. Это еще раз подчеркивает союзнические отношения между двумя странами», — подчеркнул Шамсиддинов

Политолог также предположил, что в повестку переговоров РФ и Таджикистана войдет тема миграционной политики, так как она стала наиболее актуальным вопросом двусторонних отношений за последние полтора года.

8 сентября замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 8 октября. По словам Панкина, встреча Путина с президентом республики Эмомали Рахмоном придаст новый мощный импульс развитию связей и откроет новые векторы для двусторонних контактов.

Позднее, 7 октября, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что после завершения всех мероприятий в Таджикистане Путин 10 октября ответит на вопросы СМИ.

