Расчет РСЗО «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» в ходе боевой работы в ночных условиях уничтожил крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Днепропетровской области. Об этом 10 октября сообщили в Минобороны РФ.
Артиллеристы, получив точные данные о расположении скрытого опорного пункта противника, после согласования с передовыми отрядами группировки нанесли удар несколькими десятками реактивных снарядов. В результате были уничтожены живая сила, огневые точки и позиции ВСУ.
Ликвидация опорного пункта позволила штурмовым подразделениям группировки продвинуться вперед. Эффективность РСЗО «Град» в поддержке наступления подтвердилась: благодаря своей дальности система способна подавлять противника как на передовой, так и в глубине обороны, нарушая логистику ВСУ и истощая их силы.
В Минобороны РФ 9 октября сообщили, что расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» мотострелкового соединения группировки войск «Центр» сбил барражирующий боеприпас Switchblade 600 ВСУ на красноармейском направлении в зоне СВО. Уточнялось, что расчет успешно обеспечил защиту сухопутных войск от воздушных атак, уничтожив значительное количество вражеских беспилотных летательных аппаратов.
