Расчет ЗРК «Тор-М2» сбил барражирующий боеприпас ВСУ в зоне СВО

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» мотострелкового соединения группировки войск «Центр» сбил барражирующий боеприпас Switchblade 600 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе защиты позиций войск на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 9 октября сообщили в Минобороны РФ.

Расчет успешно обеспечил защиту сухопутных войск от воздушных атак, уничтожив значительное количество вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ходе боевого дежурства в назначенном районе прикрытия операторы комплекса обнаружили и ликвидировали барражирующий боеприпас Switchblade 600, который направлялся к российским позициям. Современная аппаратура комплекса позволила захватить цель и произвести пуск ракеты по боеприпасу, который находился на высоте свыше 200 м.

«Мы стояли так же, как всегда, на дежурстве в ночь. Противник шел <...> на высотах 200 м. <...> Целью был ударный беспилотник. <...> Мы его поразили успешно, отразили нападение», — рассказал начальник расчета Иван Безмылов.

Благодаря высокой мобильности и автоматизированной системе управления огнем, расчет оперативно обнаруживает, идентифицирует и уничтожает воздушные угрозы, а также быстро меняет позиции, обеспечивая безопасность экипажа.

В Минобороны РФ 8 октября сообщили, что расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области. Уточнялось, что с помощью корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь-М2», наведение которого осуществлял беспилотник «Орлан», был нанесен точный удар.

