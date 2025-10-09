Трамп заявил о будущей покупке США 11 финляндских ледоколов

Глава Белого дома Дональд Трамп, проводя встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом, 9 октября анонсировал приобретение Вашингтоном у Хельсинки 11 ледоколов — первое судно, согласно договоренности, доставят к 2028 году.

По словам американского президента, его страна в настоящее время очень нуждается в данном приобретении.

«Мы покупаем ледоколы, мы построим их вместе, четыре там (в Финляндии. — Ред.) и семь здесь (в США. — Ред.)», — заявил он.



Стубб, в свою очередь, отметил, что для его «небольшой страны» данное сотрудничество с Соединенными Штатами имеет «чрезвычайно важное», стратегическое значение.

Телеканал NBC News 2 июля сообщил, что глава министерства обороны США Пит Хегсет отметил истощение военных ресурсов своего государства, а также заявил о начале переоценки американского вооружения с целью обнаружить в его числе дефицит боеприпасов.

