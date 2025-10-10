Психиатр рассказала об особенностях постковидной депрессии

Одышка, повышение артериального давления, боли в области сердца и желудка, утомляемость, снижение концентрации — с такими жалобами пациенты, переболевшие COVID-19, месяцами ходят по врачам. И нередко лишь спустя полгода выясняется, что причина — не в физической болезни, а в постковидных депрессии и тревоге, которые «маскируются» под соматические симптомы. О том, что повышает шансы столкнуться с этими состояниями и насколько легко они поддаются лечению, рассказала «Известиям» 10 октября ассистент кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского Университета к.м.н. Дарья Головкина, которая провела исследование постковидных психических нарушений.

Пандемия COVID-19 началась чуть больше пяти лет назад и официально объявлена завершенной 5 мая 2023 года. Сейчас, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирусная инфекция стала сезонным респираторным заболеванием наряду с гриппом. С самого начала пандемии многие исследователи фиксировали увеличение распространенности депрессии и тревожных расстройств. Ученые называли очень разные цифры случаев депрессии и тревоги среди переболевших COVID-19 — в диапазоне от 12 до 46%.

«Но конкретные характеристики течения постковидных депрессивных и тревожных расстройств, сроки и факторы риска их развития изучены недостаточно, поэтому мы в Сеченовском Университете провели собственное исследование», — сказала Головкина.

Депрессия, диагностированная у пациентов, перенесших COVID-19, была выраженной — 50% умеренной и 31% тяжелой степени — в таком состоянии у человека может не быть сил даже умыться или прибраться в комнате, пояснила врач. У 26% участников исследования было выявлено тревожное расстройство — у них были либо панические атаки, либо постоянное беспокойство, которое мешало им жить полной жизнью. При этом у большинства людей симптомы депрессии и тревоги сочетались.

«Это миф, что у человека может быть либо одно, либо другое. Очень часто у пациента с депрессией, помимо подавленности, плохого настроения, упадка сил, присутствует фоновая тревога», — пояснила врач.

У трети пациентов, перенесших COVID-19, а потом депрессию или тревожное расстройство, нашли когнитивные нарушения. Но они были легкими, максимум умеренными. Речь идет о снижении концентрации внимания, памяти, «тумане» в голове. По словам Головкиной, это характерно не только для постковидных нарушений, но и для депрессии и тревоги в целом. У человека нет сил ни на что, у него замедляется мышление, снижается концентрация. Она отметила, что при тревоге, постоянном ощущении опасности, внимание тоже может быть неустойчивым, переключаться из-за любого раздражителя.

Часто депрессия и тревога прячется за утомляемостью и соматическими — то есть телесными — симптомами. Большинство (61%) пациентов жаловались на одышку, давление в груди, головную боль, тахикардию, повышенную потливость, боль в мышцах и суставах, нарушения работы желудочно-кишечного тракта и утомляемость. В таких случаях человек начинает ходить к врачам самых разных специальностей — гастроэнтерологам, кардиологам, неврологам. Но если ощущения связаны именно с психическим расстройством, причину не найдут ни на УЗИ, ни на КТ.

«Например, наш пациент с необъяснимыми скачками давления дошел чуть ли не до кардиохирурга, надеясь найти патологию, а оказалось, что у него тревожное расстройство, наличие которого он не осознавал — были только телесные ощущения. Мы начали работать с его психическим состоянием, назначили терапию, и симптомы прошли», — добавила психиатр.

В среднем же пациенты попадали к специалисту только через пять месяцев после появления симптомов. При появлении подобных жалоб специалист порекомендовала исключить физические причины, но также призвала не затягивать с обращением к психотерапевту или психиатру, поскольку со временем тяжесть расстройства может возрасти. Поскольку пациенты скорее жалуются врачу на утомляемость и соматические проявления, чем на плохое настроение и тревогу, как отмечает Головкина, врачам-терапевтам, кардиологам и другим специалистам стоит внимательно относиться к психическому состоянию человека, перенесшего COVID-19, и использовать скрининговые шкалы и опросники, чтобы решить, направить ли пациента на консультацию к психотерапевту или психиатру».

Кроме того, в Сеченовском Университете порекомендовали учитывать факторы риска. У большинства пациентов постковидные расстройства развивались в течение двух месяцев после того, как вирус отступал. Но были случаи, когда перенесенная инфекция аукалась и через 10 месяцев. Исследователи сделали вывод, что высокий риск депрессии и тревожного расстройства сохраняется примерно в течение года.

Отмечается, что его повышает целый ряд причин. Самую большую роль играет наследственность. В историях болезни 57% пациентов значатся психические расстройства у родственников. Другой фактор риска — перенесенные черепно-мозговые травмы и наркозы (44%). Шансы развития постковидных недугов возрастают и в других случаях — если в раннем детстве у пациента наблюдались тики, фобии или энурез, если он злоупотребляет алкоголем и если течение COVID-19 затянулось и сопровождалось отсутствием обоняния и вкуса. При этом связь депрессии и тревожности с тяжестью течения коронавируса и применением различных лекарств для его лечения ученые не нашли.

Врачи Сеченовского Университета разработали и опубликовали план терапии постковидных расстройств. Он включает препараты разного действия. Лекарства и их дозы подбирают в зависимости от симптомов и индивидуальных особенностей пациента. Исследование показало эффективность предложенных схем лечения: за восемь недель терапии симптомы были полностью купированы у 79% пациентов с депрессией и у 77% — с тревожными расстройствами. Головкина отметила, что к фармакотерапии психиатр добавляет психотерапию, и при неэффективности этих методик — транскраниальную стимуляцию определенных отделов мозга.

Постковидные расстройства в большинстве случаев не связаны с внешними обстоятельствами, сделали вывод ученые. Только у 13% пациентов была выявлена связь между развитием депрессии и такими психотравмирующими событиями, как смерть родственников, увольнение или развод.

«В начале пандемии рост случаев депрессии и других психических расстройств объясняли стрессовым воздействием самой пандемии и коронавирусного заболевания. Но чем дальше развивались события, тем яснее становилось, что это справедливо лишь отчасти — гораздо большую роль играет сама перенесенная инфекция», — уточнила психиатр.

Она рассказала, что, по данным различных исследований, есть несколько механизмов влияния COVID-19 на психическое здоровье, и они могут действовать в комплексе. Например, так называемый цитокиновый шторм, когда у переболевших коронавирусом резко повышается уровень различных воспалительных цитокинов, а уже доказано, что системное воспаление влияет на развитие депрессии. Кроме того, сам вирус может влиять на клетки головного мозга, проникая через гематоэнцефалический барьер. Могут возникнуть и сосудистые нарушения, и сбои в работе гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, вызывая биохимические состояния, которые способствуют развитию депрессивных синдромов. Дисбаланс ключевых нейромедиаторов (серотонина, норадреналина, дофамина) тоже вносит свой вклад в развитие психических нарушений, включая тревожные и депрессивные расстройства.

Врач порекомендовала быть внимательнее к себе и близким после перенесенного COVID-19: человек может не осознавать проблему, но чем раньше обратиться за помощью, тем лучше будет прогноз.

Ранее, 15 сентября, заместитель Российской академии образования (РАО), академик Российской академии наук (РАН), эпидемиолог Геннадий Онищенко поделился, что новый штамм коронавируса «Стратус», несмотря на большую заразность, не приведет к возникновению новой пандемии. По его словам, заболеваемость будет повышаться, как и заболеваемость гриппом. Специалист подчеркнул, что пандемия завершилась, но вирус продолжил распространяться среди людей, поэтому следует сохранять свое здоровье путем соблюдения профилактических мер.

